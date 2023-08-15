Несмотря на то, что Baldur's Gate 3 побила все рекорды, заслужив удивительно одобрительные отзывы как от игроков, так и от критиков, это не значит, что игра на 100% идеальна, ведь в ней до сих пор есть не только немало багов, но и пространства для нововведений.

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Для борьбы с первыми Larian Studios регулярно выпускают "патчи" и уже успели исправить некоторые из самых неотложных проблем Baldur's Gate 3.

Хотя в проекте такого масштаба, конечно, есть и другие ошибки, с которыми все еще следует разобраться, похоже, что в будущих обновлениях проекта разработчики будут заниматься не только этим.

Речь о том, что создатели BG3 потенциально могут добавлять в нее новые функции, о чем свидетельствует недавнее сообщение сотрудника Larian Майкла Доуса в соцсети X (бывший твиттер).

Одной из самых желанных механик, о которой просят фанаты, является возможность изменять внешность своего персонажа в течение прохождения.

Релизный трейлер Baldur's Gate 3: смотреть видео

По состоянию на сегодняшний день, игроки Baldur's Gate 3 могут выбрать внешний вид своего игрового протеже только на экране создания персонажа, а потому он остается неизменным всю игру. Согласитесь, это довольно странно для проекта, предлагающего такую безумную свободу действий и исследования.

Похоже, согласны с этим и сами разработчики, ведь в недавнем сообщении Доус довольно обнадеживающе ответил поклоннику, спросившему о возможности появления такой механики, коротко сказав: "Все готовится".

Хотя это не 100% подтверждение того, что функция разрабатывается, нам все же кажется, что поклонники могут ожидать ее появление как часть будущих обновлений.