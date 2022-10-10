Цього року кривавий файтинг Mortal Kombat святкує своє 30-річчя, і один з його творців – Ед Бун поділився кількома цікавими історіями з залаштунків створення культової серії, повідомляє 24 канал.

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Зокрема виявилося, що оригінальна гра могла залишитися без однієї зі своїх найбільш впізнаваних "фішок", а саме механіки "фаталіті" – жорстокої сцени добивання переможеного опонента.

За словами Буна, спочатку планувалося, що таку сцену матиме у своєму розпорядженні лише головний злодій гри – Шанг Цунг. Той мав застосовувати її у разі перемоги над гравцем, що було свого роду реверансом грі з 80-их під назвою "Barbarian", яка у свій час вразила Еда подібним прийомом. Попри це, від цієї ідеї вирішили відмовитися у фінальній версії.

Однак, потім одного разу розробники жартома додали анімацію голови, що злітає з плечей як ефект після аперкоту від Джонні Кейджа. Коли вони побачили емоції, які дарувала така жорстока розправа над ворогом гравцеві, то зрозуміли, що це ідея на мільйон.

Ед Бун розповідає історію виникнення фаталіті: відео

Хоча зараз неможливо уявити Mortal Kombat без "фаталіті", враховуючи, що на той час вони були новинкою та унікальною функцією, зовсім не дивно, що їх поява не була запланована з самого початку.