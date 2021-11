Гуру гейм-дизайну Джош Соєр показав усім іншим розробникам як потрібно дотримуватися обіцянок, виконавши хіт "I Will Always Love You" та присвятивши його геймеру, що здобув незвичайне досягнення у Pillars of Eternity 2. Детальніше – у матеріалі.