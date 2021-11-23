Обещания разработчиков видеоигр можно легко сравнить с обещаниями политиков, особенно в наше время, когда-то Cyberpunk 2077, то ремастеры GTA или Diablo то и дело разочаровывают геймерское сообщество отсутствием обещанного.

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Что за достижение?

Прохождение RPG от мастеров жанра из Obsidian – Pillars of Eternity 2: Deadfire трудно назвать легкой прогулкой, однако когда геймеров останавливали сложности? Особенно их любят игроки, пытающиеся получить каждое достижение в игре.

Обзор игры Pillars of Eternity 2: Deadfire от IGN



Именно для них в 2019 году разработчики добавили в свой проект так называемый "последний вызов Бога" – сверхсложный квест под названием The Ultimate, включающий выполнение всех труднейших достижений игры за одно прохождение.

Задача оказалась настолько сложной, что студия пообещала выгравировать имена первых 12 человек, его выполнивших, на специальной табличке и повесить ее в своем офисе. Как это часто бывает, ярые фанаты сразу бросились выполнять эту практически невыполнимую задачу и уже к началу 2021 года 11 из 12 никнеймов нашли свое место на табличке.

Новое правило

Интересным фактом стало то, что все 11 энтузиастов завершили квест, используя подклассы персонажа жреца: Priest of Skaen ​​или Blood Mage, оказывавшие серьезную помощь в живучести героя в сложных условиях игры.

Поэтому 2 февраля 2021 года известный гейм-дизайнер Джош Сойер решил поднять ставки: он пообещал посвятить исполнение легендарной песни "I Will Always Love You" геймеру, который станет 12-ым кому покорится The Ultimate. Правда, если тот или та сделает это без использования какого-либо из вышеперечисленных подклассов.

К огромному удивлению, для этого геймерам понадобился всего месяц времени и уже 2 марта вызов разработчика был выполнен, однако сам он несколько замедлил с выполнением обещания и видео с кавером появилось только недавно.

Обещанная песня от Джоша Сойера

Этот трибьют в честь Риккардо "Pale Shelter" Новелло, который стал двенадцатым человеком, завершившим испытание The Ultimate, и сделал это с беспрецедентной мультиклассовой сборкой Troubadour Chanter / Psion Cipher, – отметил Сойер.

Неизвестно почему разработчик заставил публику ждать так долго, ведь его выступление получилось действительно потрясающим. Чего только стоят золотистые кудряшки, точно как у исполнительницы оригинала Долли Партон!

Приятно видеть случай, когда столь именитый представитель индустрии находится на одной волне с геймерским сообществом и не боится показаться смешным, а главное – выполняет собственные обещания. Надеемся, что будущий проект студии Avowed тоже не разочарует.