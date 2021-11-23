Розробник з Obsidian присвятив пісню геймеру, що отримав надскладне досягнення у грі

Гуру гейм-дизайну Джош Соєр показав усім іншим розробникам як потрібно дотримуватися обіцянок, виконавши хіт "I Will Always Love You" та присвятивши його геймеру, що здобув незвичайне досягнення у Pillars of Eternity 2. Детальніше – у матеріалі.

Обіцянки розробників відеоігор можна легко порівняти з обіцянками політиків, а особливо у наш час, коли то Cyberpunk 2077, то ремастери GTA чи Diablo раз пораз розчаровують геймерську спільноту відсутністю обіцяного.

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Що за досягнення?

Проходження RPG від майстрів жанру з Obsidian – Pillars of Eternity 2: Deadfire важко назвати легкою прогулянкою, проте коли геймерів зупиняли складнощі? Особливо їх полюбляють ті гравці, які намагаються здобути кожнісіньке досягнення у грі.

Огляд гри Pillars of Eternity 2: Deadfire від IGN



Саме для них у 2019 році розробники додали у свій проєкт так званий "останній виклик Бога" – надскладний квест під назвою The Ultimate, що включає виконання усіх найважчих досягнень гри за одне проходження.

Завдання виявилося настільки складним, що студія пообіцяла вигравіювати імена перших 12 осіб, які його виконають, на спеціальній табличці та повісити її у своєму офісі. Як це часто буває, затяті гравці одразу кинулися виконувати цю практично нездійсненну задачу і вже до початку 2021 року 11 з 12 нікнеймів знайшли своє місце на табличці.

Нове правило

Цікавим фактом стало те, що усі 11 ентузіастів завершили квест, використовуючи підкласи персонажа жерця: Priest of Skaen ​​або Blood Mage, що надавали серйозну допомогу у живучості героя в складних умовах гри.

Через це 2 лютого 2021 року відомий гейм-дизайнер Джош Соєр вирішив підняти ставки: він пообіцяв присвятити виконання легендарної пісні "I Will Always Love You" геймеру, який стане 12–им кому підкориться The Ultimate. Щоправда, якщо той чи та зробить це без використання будь-якого з перелічених вище підкласів.

На превеликий подив, для цього геймерам знадобився лише місяць часу і вже 2 березня виклик розробника був виконаний, проте сам він дещо забарився із виконанням обіцянки й відео з кавером з'явилося лише нещодавно.

Обіцяна пісня від Джоша Соєра

Цей триб'ют на честь Ріккардо "Pale Shelter" Новелло, який став дванадцятою людиною, що завершила випробування The Ultimate, і зробила це із безпрецедентною мультикласовою збіркою Troubadour Chanter / Psion Cipher, – зазначив Соєр.

Невідомо чому саме розробник змусив публіку так довго чекати, адже його виступ вийшов направду приголомшливим. Чого лише вартують золотисті кучері, як у самої виконавиці оригіналу Доллі Партон!

Приємно бачити випадок, коли настільки іменитий представник індустрії знаходиться на одній хвилі із геймерською спільнотою та не боїться здатися смішним, а що головне – виконує власні обіцянки. Сподіваємося, що майбутній проєкт студії Avowed також не розчарує.