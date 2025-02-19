Колишній розробник Rockstar розкрив невідомий раніше факт про GTA 3

Поки ми всі чекаємо на Grand Theft Auto VI, розробники не дають нам забути про попередні частини. Оббе Вермейдж, який раніше працював над GTA 3, поділився новим цікавим фактом про культовий проєкт, а точніше про механіку роботи його світлофорів.

Давно забута GTA 3 все ще має секрети

Чи пам'ятаєте ви свій стиль гри в GTA? Ви намагалися їздити обережно, не порушуючи правил, чи ігнорувати все й просто чавили NPC, які траплялися на шляху? А чи збивали ви коли-небудь світлофори? Якщо так, то, ймовірно, також помічали, що ігрова "масовка" – пішоходи та інші машини – чекатиме на перехрестях, навіть якщо світлофори були повалені. Колишній розробник Rockstar Оббе Вермейдж пояснив на своїй сторінці в соцмережі X, чому так відбувалося, повідомляє 24 Канал.

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У GTA 3 світлофори циклічно проходять через 3 стани: Північ/Південь, Схід/Захід, Пішоходи. Орієнтація моделі світлофора визначає його цикл. При запуску мій код зберігав цикл у вузлах дороги. Ось чому, навіть якщо світлофор був перекинутий, машини все одно підкорялися,

– пише Вермейдж.

Тобто фактично він говорить, що правила поведінки машин і пішоходів були прописані не в самих світлофорах, а у цих "вузлах дороги". Тому коли ви знищуєте стовп світлофора, ніхто в грі про це не знає.

Вермейдж додає, що ця закономірність усе ще працювала в GTA 4.

Він також каже, що хотів, щоб гравці отримували одну зірку розшуку за проїзд на червоне світло. Однак це не подобалося нікому в команді розробників, тому цю механіку довелося прибрати, хоча це й могло підняти реалістичність процесу.

З іншого боку, ви б постійно перебували в розшуку, оскільки слідкувати за світлофорами в грі було важко. Поліцейські переслідування швидко наростають, тож у вас практично завжди стрілятимуть лише за те, що ви намагаєтесь пересуватися мапою.