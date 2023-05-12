Оскільки Starfield стане наступною грою від славетної Bethesda Game Studios, очікування в останні місяці відчутно зростають. Реліз гри запланований вже на осінь 2023 року.

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Татуювання зі спойлерами Starfield

Bethesda Game Studios найбільш відома розробкою серії Elder Scrolls та керуванням франшизою Fallout, починаючи з Fallout 3 у 2008 році. У 2018 році Starfield оголосили першою новою серією Bethesda за десятиліття. З наближенням дати виходу Starfield 6 вересня вона стала однією з найбільш очікуваних ігор року.

Директор з дизайну Bethesda Еміль Пальяруло повідомив у твітері, що він повинен зробити додаткові кроки, щоб уникнути поширення спойлерів після того, як зробив тату Starfield, яке тепер він повинен приховувати.

Starfield – не єдина гра Bethesda, над якою він працював і має татуювання. Оскільки Еміль також присвятив малюнки на своєму тілі іграм Fallout та Elder Scrolls.

Зусилля розробників уберегти ігри, над якими вони працюють, від витоку чи псування до випуску, є символом того, наскільки серйозно студії сприймають витоки. Як було видно з реакції Take-Two Interactive після витоку GTA 6, витік гри може бути сумним досвідом для її розробників.