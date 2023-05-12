Поскольку Starfield станет следующей игрой от знаменитой Bethesda Game Studios, ожидания в последние месяцы ощутимо растут. Релиз игры запланирован уже к осени 2023 года.

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Татуировка со спойлерами Starfield

Bethesda Game Studios наиболее известна разработкой серии Elder Scrolls и управлением франшизой Fallout, начиная с Fallout 3 в 2008 году. В 2018 году Starfield объявили первой новой серией Bethesda за десятилетие. С приближением даты выхода Starfield 6 сентября она стала одной из самых ожидаемых игр года.

Директор по дизайну Bethesda Эмиль Пальяруло сообщил в твитере, что он должен сделать дополнительные шаги во избежание распространения спойлеров после того, как сделал тату Starfield, которое теперь он должен скрывать.

Starfield – не единственная игра Bethesda, над которой он работал и имеет татуировку. Эмиль также посвятил рисунки на своем теле играм Fallout и Elder Scrolls.

Усилия разработчиков уберечь игры, над которыми они работают, от истока или порчи до выпуска, является символом того, насколько серьезно студии воспринимают истоки. Как было видно из реакции Take-Two Interactive после утечки GTA 6, утечка игры может быть печальным опытом для ее разработчиков.