Розробник Starfield не може показувати своє татуювання через спойлери

Одному з провідних розробників Starfield від Bethesda Емілю Пальяруло доводиться приховувати своє нове татуювання. Він присвятив тату майбутній грі, але воно містить деякі спойлери.

Оскільки Starfield стане наступною грою від славетної Bethesda Game Studios, очікування в останні місяці відчутно зростають. Реліз гри запланований вже на осінь 2023 року.

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Татуювання зі спойлерами Starfield

Bethesda Game Studios найбільш відома розробкою серії Elder Scrolls та керуванням франшизою Fallout, починаючи з Fallout 3 у 2008 році. У 2018 році Starfield оголосили першою новою серією Bethesda за десятиліття. З наближенням дати виходу Starfield 6 вересня вона стала однією з найбільш очікуваних ігор року.

Директор з дизайну Bethesda Еміль Пальяруло повідомив у твітері, що він повинен зробити додаткові кроки, щоб уникнути поширення спойлерів після того, як зробив тату Starfield, яке тепер він повинен приховувати.

Starfield – не єдина гра Bethesda, над якою він працював і має татуювання. Оскільки Еміль також присвятив малюнки на своєму тілі іграм Fallout та Elder Scrolls.

Зусилля розробників уберегти ігри, над якими вони працюють, від витоку чи псування до випуску, є символом того, наскільки серйозно студії сприймають витоки. Як було видно з реакції Take-Two Interactive після витоку GTA 6, витік гри може бути сумним досвідом для її розробників.