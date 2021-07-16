Розробник The Witcher показав як виглядала перша модель Геральта із Рівії у далекому 2002 році

Польський портал, з'ясував, як на початку розробки виглядав один із найбільш впізнаваних персонажів відеоігор – Геральт із серії The Witcher. Детальніше у матеріалі.

Раритетними кадрами з редакцією популярного польського порталу про відеоігри поділився Себастьян Зелінський, керівник розробки першої гри серії та колишній голова CD Projekt.

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Розробник зумів віднайти у власних архівах дві анімації однієї й тієї ж моделі персонажа на чорному та кольоровому тлі. Саме завдяки цій знахідці, ми бачимо що перша версія сильно відрізняється від звичного нам "Білого вовка", якого світ побачив у 2007 році з виходом гри.

Колір волосся персонажа далекий від білого, а обличчя не "прикрашає" відомий шрам. Також можна помітити, що цей Геральт явно молодший, ніж фінальна версія.



Вся річ у тому, що на початковому етапі виробництва The Witcher, проєкт створювався на рушії IC, на якому трохи раніше компанією був розроблений шутер Mortyr 2093-1944. Проте якраз Зелінський, який був його автором, зіткнувся з проблемою адаптації цього рушія для гри в зовсім іншому жанрі. Тоді було вирішено, що краще буде використати Aurora Engine, розроблений уже відомою на той час студією BioWare.

Еволюція Геральта / зображення vrutal.com

Саме завдяки цьому кроку відеоігрова індустрія отримала такого харизматичного і пам'ятного персонажа, яким став Геральт із Рівії.