Реакція інді-розробника на піратство його відеогри стала вірусною в мережі – що він сказав

Розробник інді-проєкту ULTRAKILL побачив як геймер у мережі розповів, що спіратив його гру. Реакція творця забавки здивувала усіх та набрала понад 20 мільйонів переглядів у соцмережі X.

Піратство у будь-якому прояві – це погано і ми засуджуємо таку поведінку, але існують випадки, які входять до зони так званої "сірої" моралі.

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Про яку гру мова

Хітовий ретро-шутер ULTRAKILL вийшов у 2020 році та заробив собі гарну репутацію як серед критиків, так і серед геймерів.

Оцінка гри у Steam тримається на рівні рецензій "виключно схвальні" з ошелешливими

Трейлер гри – дивитися відео

Вартує гра на платформі Valve 515 гривень або ж 25 доларів, не сказати, щоб це дуже велика ціна, але все ж відчутна для більшості геймерів.

Як виникла суперечлива ситуація

31 травня користувач соцмережі X (колишній твітер) під ніком kaliicappy виклав у ній досить контроверсійне зображення, де було показано як він встановлює піратську версію ULTRAKILL.

Скриншот нечесного гравця / Фото з X

Пост геймера викликав гарячі дискусії у мережі про моральність такого вчинку, аж поки з коментарем не з'явився розробник гри.

Що сказав розробник проєкту

Можна було очікувати, що автор висловить обурення тим, що продукт його інтелектуальної праці, по суті, було викрадено, але Арсі Патала, відомий у мережі як HakitaDev, усіх здивував.

Як творець зазначеної гри: ви повинні підтримувати інді, якщо можете, але культура не повинна існувати лише для тих, хто може собі це дозволити. ULTRAKILL не існувало б, якби в дитинстві я не мав легкого доступу до фільмів, музики та ігор. Якщо у вас немає грошей, ви можете підтримати в усній формі, – написав HakitaDev.

Така думка розробника знайшла широкий відгук у користувачів мережі. Всього лише за 5 днів його пост набрав неймовірних 20 мільйонів переглядів та 379 тисяч лайків.

Навіть люди, які найбільше переживають про бізнес можуть визнати, що якщо ви завантажили піратську гру, вона вам сподобалася і ви розповсюджуєте про неї інформацію та цим "змушуєте" когось іншого купити її, у гіршому випадку це рівнозначний обмін, у найкращому – додатковий продаж, який не трапився б, якби ви не спіратили, – доповнив думку Патала за декілька днів.

У словах Арсі безперечно є зерно істини з яким важко посперечатися, хоча дискусії на тему піратства тривають і донині під обома постами.