Пиратство в любом проявлении – это плохо и мы осуждаем такое поведение, но существуют случаи, которые входят в зону так называемой "серой" морали.

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О какой игре речь

Хитовый ретро-шутер ULTRAKILL вышел в 2020 году и заработал себе хорошую репутацию как среди критиков, так и среди геймеров.

Интересно! Оценка игры в Steam держится на уровне рецензий "исключительно положительные" с ошеломляющими 98% позитивных рецензий из 102 246 обзоров.

Трейлер игры – смотреть видео

Стоит игра на платформе Valve 515 гривен или же 25 долларов, не сказать, чтобы это очень большая цена, но все же ощутимая для большинства геймеров.

Как возникла спорная ситуация

31 мая пользователь соцсети X (бывший твитер) под ником kaliicappy выложил в ней довольно контроверсионное изображение, где было показано как он устанавливает пиратскую версию ULTRAKILL.

Скриншот нечестного игрока / Фото с X

Пост геймера вызвал горячие дискуссии в сети о нравственности такого поступка, пока с комментарием не появился разработчик игры.

Что сказал разработчик проекта

Можно было ожидать, что автор выразит возмущение тем, что продукт его интеллектуального труда, по сути, был похищен, но Арси Патала, известный в сети как HakitaDev, всех удивил.

Как создатель указанной игры: вы должны поддерживать инди, если можете, но культура не должна существовать только для тех, кто может себе это позволить. ULTRAKILL не существовало бы, если бы в детстве у меня не было легкого доступа к фильмам, музыке и играм. Если у вас нет денег, вы можете поддержать в устной форме, – написал HakitaDev.

Такое мнение разработчика нашло широкий отклик у пользователей сети. Всего лишь за 5 дней его пост набрал невероятных 20 миллионов просмотров и 379 тысяч лайков.

Даже люди, которые больше всего переживают о бизнесе, могут признать, что если вы загрузили пиратскую игру, она вам понравилась и вы распространяете о ней информацию и этим "заставляете" кого-то другого купить ее, в худшем случае это равнозначный обмен, в лучшем – дополнительная продажа, которой не случилось бы, если бы вы не спиратили, – дополнил свою мысль Патала через несколько дней.

В словах Арси бесспорно есть зерно истины с которым трудно поспорить, хотя дискуссии на тему пиратства продолжаются и по сей день под обоими постами.