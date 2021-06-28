Розробники Call of Duty виграли суд проти відомого реслера з WWE

Компанія Activision відсвяткувала тріумф у суді в справі проти відомого реслера, який звинувачував розробників у плагіаті. Деталі історії – у матеріалі.

У лютому 2019 року професійний реслер та легенда залу слави федерації WWE Букер Ті Хаффман подав позов проти Activision, стверджуючи, що один із численних персонажів франшизи Call Of Duty – Девід "Prophet" Уілкс, базується на образі, який той використовував ще на початку своєї спортивної кар'єри під псевдонімом GI Bro.

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Адвокат Букера Ті, як і його підопічний, без крупиці сумніву вважали, що Activision використали інтелектуальну власність реслера, і їх позицію можна зрозуміти, адже між образами дійсно чимало збігів.

Не може бути й мови про те, що цей персонаж не був скопійований з GI Bro. Починаючи з волосся, типу фігури та одягу й аж до міміки, подібність занадто очевидна, щоб бути випадковою, – стверджував адвокат Міка Дортч в інтерв'ю порталу potts-law.

Попри явну зовнішню схожість, цього виявилося недостатньо, щоб суд вважав такий збіг крадіжкою чи плагіатом. В ході судового процесу Activision зазначила, що позивач не надав ніяких доказів того, що розглянутий плакат використовувався компанією під час створення персонажа, виставивши звинувачення лише як здогадки потерпілої сторони.

Порівняння плакату з GI Bro та промо персонажа з Call of Duty / зображення games24

Крім того, розробники зазначили відсутність фактичних збитків в результаті ймовірного порушення. Юристи компанії також дещо перейшли на особистості, заявивши, що образ Букера Ті – всього лише "неоригінальна копія Дуейна Джонсона з голови до ніг".

Представники відеоігрового гіганта залишилися вдоволеними результатом та додали, що "Activision створює гри з максимальною чесністю і надзвичайно пишається усіма, хто бере участь в розробці та творчому процесі створення всіх проєктів, включно із Call of Duty: Black Ops 4."