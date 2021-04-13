Розробники Call of Duty: Warzone вирішили судитися з авторами маловідомої браузерної гри. Річ у тім, що ці відеоігри використовують однаковий товарний знак "Warzone".

Компанія Activision може знову опинитися у залі суду, бо її представники направили позов в окружний суд Центрального округу Каліфорнії. Щоправда, ініціатором цього конфлікту важко назвати розробників Call of Duty: Warzone.

До теми Геймери розчаровані: розробники Call of Duty: Warzone закрили відомий статистичний портал

Варто розпочати з того, що у червні 2020 року компанія Activision вирішила офіційно зареєструвати товарні знаки "Warzone" та "Call of Duty: Warzone". Але проти цього виступила студія Fizzer, яка є розробником браузерної стратегії Warzone (також ця гра є на мобільних платформах). Цей проєкт створений за мотивами популярної настільної гри Risk. Автори браузерної відеогри впевнені, що вихід Call of Duty: Warzone вплинув на їхній бізнес та впізнаваність стратегії. Вони стурбовані та бояться, що геймери тепер можуть сплутати ці дві відеогри.

Автори браузерної гри погрожували компанії Activision судами та стягненням значної компенсації. Щоправда, рішучих дій не послідувало, а також виявилося, що цей товарний знак вони також не зареєстрували офіційно, хоча гра вийшла ще у 2017 році. Звісно, студія Fizzer також спробувала закріпити за собою права на знак "Warzone", але лише у жовтні 2020 року.

Виходить, що компанія Activision майже рік не може зареєструвати потрібні їй товарні знаки. Тому вони й вирішили направити відповідний позов до місцевого суду. Адвокати компанії відзначають, що є суттєва різниця між цим шутером та браузерною стратегією, яка навіть ніколи не виходила на консолях. Тому вони впевнені, що сплутати ці дві відеогри дуже важко. Головним аргументом компанії Activision має стати той факт, що вони першими направили відповідні документи на реєстрацію товарного знаку "Warzone".

Напевно, своєрідним фаворитом цієї судової справи можна вважати компанію Activision. Щоправда, дуже часто такі ситуації вирішуються без допомоги суддів, варто лише учасникам конфлікту сісти за стіл перемовин. Можливо, ця ситуація не стане винятком, а суд використовується лише як важіль впливу на "апетити" свого опонента.

Трейлер стратегії Warzone – відео