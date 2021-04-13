Разработчики Call of Duty: Warzone решили судиться с авторами малоизвестной браузерной игры. Дело в том, что эти видеоигры используют одинаковый товарный знак "Warzone".

Компания Activision может снова оказаться в зале суда, поскольку ее представители направили иск в окружной суд Центрального округа Калифорнии. Правда, инициатором этого конфликта трудно назвать разработчиков Call of Duty: Warzone.

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Стоит начать с того, что в июне 2020 года компания Activision решила официально зарегистрировать товарные знаки "Warzone" и "Call of Duty: Warzone". Но против этого выступила студия Fizzer, которая является разработчиком браузерной стратегии Warzone (также эта игра есть на мобильных платформах). Этот проект создан по мотивам популярной настольной игры Risk. Авторы браузерной видеоигры уверены, что выход Call of Duty: Warzone повлиял на их бизнес и узнаваемость стратегии. Они обеспокоены и боятся, что геймеры теперь могут спутать эти две видеоигры.

Авторы браузерной игры угрожали компании Activision судами и взысканием значительной компенсации. Правда, решительных действий не последовало, а также оказалось, что этот товарный знак они также не зарегистрировали официально, хотя игра вышла еще в 2017 году. Конечно, студия Fizzer также попыталась закрепить за собой права на знак "Warzone", но только в октябре 2020 года.

Получается, что компания Activision почти год не может зарегистрировать нужные ей товарные знаки. Поэтому они и решили направить соответствующий иск в местный суд. Адвокаты компании отмечают, что есть существенная разница между этим шутером и браузерной стратегией, которая даже никогда не выходила на консолях. Поэтому они уверены, что спутать эти две видеоигры очень трудно. Главным аргументом компании Activision должен стать тот факт, что они первыми направили соответствующие документы на регистрацию товарного знака "Warzone".

Наверное, своеобразным фаворитом этого судебного дела можно считать компанию Activision. Правда, очень часто такие ситуации решаются без помощи судей, стоит только участникам конфликта сесть за стол переговоров. Возможно, эта ситуация не станет исключением, а суд используется только как рычаг влияния на "аппетиты" своего оппонента.

Трейлер стратегии Warzone​ – видео

Трейлер шутера Call of Duty: Warzone​ – видео