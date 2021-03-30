Геймери розчаровані: розробники Call of Duty: Warzone закрили відомий статистичний портал

Компанія Activision змогла закрити відомий статистичний портал із назвою SBMM Warzone. Їхні юристи відзначили, що автори сайту порушили умови користування, хоча у геймерів є інша думка.

Автори порталу SBMM Warzone у твітері відзначили, що змушені зупинити діяльність свого популярного сайту. Цікаво, що вони готові йти на будь-які поступки, щоправда, компанію Activision це чомусь не дуже цікавить.

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Портал SBMM Warzone з'явився наприкінці 2020 року й одразу став дуже популярним серед геймерів. Річ у тім, що він дозволяв гравцям у Call of Duty: Warzone заходити у профілі зі статистикою та дивитися списки лідерів залежно від рангу. Варто відзначити, що подібна та детальна статистика у грі відсутня, а також без цього сайту неможливо дізнатися рівень лоббі, у якому гравець провів матч.

Цей портал створили два простих гравця у Call of Duty: Warzone – Бен і Дав. Саме вони й отримали 26 березня лист від юристів компанії Activision. Авторів сайту звинуватили у порушенні користувацької угоди, бо вони використали API видавництва для свого ресурсу. Також ці юристи відзначили, що Activision хоче зберегти дані гравців у безпеці.

Хлопці не захотіли спочатку закривати ресурс, тому звернулися до представників компанії з проханням переглянути це рішення. Вони готові допомагати у збереженні даних гравців, а також можуть платити комісію за роботу сайту. Щоправда, за ці дні представники Activision не відповіли авторам SBMM Warzone, тому вчора сайт зупинив свою діяльність. Розробники SBMM Warzone вже відзначили, що повернуть кошти всім геймерам, які оформили платну підписку на цей сайт.

Спільнота гравців у Call of Duty: Warzone підтримала авторів, а оригінальний пост з проханням вже зібрав майже 25 тисяч вподобань та понад 7 тисяч ретвітів. Більшість геймерів впевнені, що сайт закрили не через порушення правил. Річ у тім, що він демонстрував реально існуючі проблеми з підбором гравців, а також інші недоліки цієї системи. Звісно, є ще чимало цікавих думок з цього питання, хоча все сходиться на тому, що компанії Activision просто невигідно, щоб гравці знали реальні ранги у грі.

Звернення авторів порталу SBMM Warzone – відео