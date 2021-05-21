Нещодавно ми розповідали про довгоочікуваний реліз гри Days Gone на PC. Загалом ця версія відеогри отримала гарні відгуки від критиків та геймерів, хоча були й видання, які достатньо серйозно "проїхалися" по відеогрі. Саме до таких журналістів й вирішили звернутися розробники Days Gone.

До теми Перегнала консольний оригінал: у мережі з'явилися перші оцінки відеогри Days Gone на PC

Спершу вирішив поділитися власною думкою Сем Уітвер – актор, який зіграв головного героя цієї відеогри. Також він працював над грою Star Wars: The Force Unleashed та подарував свій голос Дарту Молу із "Зоряних війн". Сем проводив класичну AMA-сесію на відомій платформі Reddit, де просто відповідав на питання користувачів. Останні поцікавилися його ставленням до оглядів на Days Gone, а актор вирішив "проїхатися" вже по роботі критиків.

Він відзначив, що прочитав огляд, у якому грі Days Gone виставили достатньо низьку оцінку. Сем написав, що оглядач навіть жодного разу не згадав про механіку Орди у своєму матеріалі. На думку Уітвера, це один з ключових елементів гри. Також він знайшов ще кілька дрібниць, які вказують на те, що цей журналіст навіть не пройшов відеогру, хоча й виставив низький бал. Також Сем додав наступне:

Подібні журналісти кудись поспішають та не грають на тих умовах, які пропонує Days Gone, оскільки їх робота – опублікувати матеріал вчасно. Це не тільки погано, але й вводить в оману справжню аудиторію, яка хотіла б прочитати огляд того, що насправді є в грі.

Також він додав, що Days Gone відзначається саме неквапливістю розповіді, а найкращі сюжетні та геймплейні елементи з'являються у грі не одразу. Актор розуміє, що комусь відеогра могла просто не сподобатися й це нормально. Щоправда, він також додав, що критикувати її потрібно після проходження, а не після кількох годин гри.

Щоправда, назву цього видання Сем Уітвер не став вказувати, хоча всі одразу ж здогадалися, що йдеться про PC Gamer. А пізніше цю здогадку підтвердив креативний директор та сценарист Days Gone Джон Гарвін. У твітері він написав наступне:

Привіт, Енді Келлі з PC Gamer, а ти пройшов гру? Як можна в огляді Days Gone жодного разу не згадати Орду? Це унікальний ігровий елемент, а ви його ігноруєте? Така вона "журналістика". Я поставлю вашому огляду 63 бали.

Відповіді від Енді Келлі чи представників PC Gamer поки не послідувало. Наостанок варто відзначити, що у ході цієї AMA-сесії Сем Уітвер розповів ще чимало цікавого про Days Gone та свою роботу над іншими проєктами.

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