Критикують, але не проходять: розробники Days Gone незадоволені роботою журналістів

Розробники відеогри Days Gone вирішили "проїхатися" по журналістах, які виставили їхній грі низькі бали. Вони впевнені, що деякі критики навіть не проходять гру до кінця.

Нещодавно ми розповідали про довгоочікуваний реліз гри Days Gone на PC. Загалом ця версія відеогри отримала гарні відгуки від критиків та геймерів, хоча були й видання, які достатньо серйозно "проїхалися" по відеогрі. Саме до таких журналістів й вирішили звернутися розробники Days Gone.

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Спершу вирішив поділитися власною думкою Сем Уітвер – актор, який зіграв головного героя цієї відеогри. Також він працював над грою Star Wars: The Force Unleashed та подарував свій голос Дарту Молу із "Зоряних війн". Сем проводив класичну AMA-сесію на відомій платформі Reddit, де просто відповідав на питання користувачів. Останні поцікавилися його ставленням до оглядів на Days Gone, а актор вирішив "проїхатися" вже по роботі критиків.

Він відзначив, що прочитав огляд, у якому грі Days Gone виставили достатньо низьку оцінку. Сем написав, що оглядач навіть жодного разу не згадав про механіку Орди у своєму матеріалі. На думку Уітвера, це один з ключових елементів гри. Також він знайшов ще кілька дрібниць, які вказують на те, що цей журналіст навіть не пройшов відеогру, хоча й виставив низький бал. Також Сем додав наступне:

Подібні журналісти кудись поспішають та не грають на тих умовах, які пропонує Days Gone, оскільки їх робота – опублікувати матеріал вчасно. Це не тільки погано, але й вводить в оману справжню аудиторію, яка хотіла б прочитати огляд того, що насправді є в грі.

Також він додав, що Days Gone відзначається саме неквапливістю розповіді, а найкращі сюжетні та геймплейні елементи з'являються у грі не одразу. Актор розуміє, що комусь відеогра могла просто не сподобатися й це нормально. Щоправда, він також додав, що критикувати її потрібно після проходження, а не після кількох годин гри.

Щоправда, назву цього видання Сем Уітвер не став вказувати, хоча всі одразу ж здогадалися, що йдеться про PC Gamer. А пізніше цю здогадку підтвердив креативний директор та сценарист Days Gone Джон Гарвін. У твітері він написав наступне:

Привіт, Енді Келлі з PC Gamer, а ти пройшов гру? Як можна в огляді Days Gone жодного разу не згадати Орду? Це унікальний ігровий елемент, а ви його ігноруєте? Така вона "журналістика". Я поставлю вашому огляду 63 бали.

Відповіді від Енді Келлі чи представників PC Gamer поки не послідувало. Наостанок варто відзначити, що у ході цієї AMA-сесії Сем Уітвер розповів ще чимало цікавого про Days Gone та свою роботу над іншими проєктами.

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