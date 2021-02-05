Розробники Diablo відшукали камінь душ: відомий репер імплантував його у свій лоб

Розробники відеогри Diablo вирішили пожартувати у твіттері. Вони відшукали камінь душ та попросили його повернути, щоправда, відомий репер Lil Uzi Vert імплантував вже собі його у лоба.

Джерело: твіттер Diablo

Відомий репер Lil Uzi Vert імплантував собі у лоба діамант за 24 мільйони доларів, а це понад 600 мільйонів гривень. На цю новину звернули увагу розробники серії Diablo, які попросили повернути камінь душ. Шкода, що репер поки ніяк не відреагував на їх прохання.

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Згідно з лором Diablo, криваво-червоний камінь у лобі може означати лише одне – у цій людині переродиться Диябло. А для світу смертних це не найкраща новина, бо Диябло це демон та один із повелителів пекла. Тому розробники цієї серії вирішили пожартувати й написали у твіттері наступне:

Поверни червоний камінь душ, смертний. Ти не можеш стримати у собі Повелителя Жаху.

Не залишила цю ситуацію без уваги й компанія Blizzard, представники якої поділилися цікавою гіфкою. На їх твіт, офіційний акаунт Diablo відповів так:

Не турбуйте корпоративних майстрів. Камінь повернеться до нас.

Цікаво, що користувачі радять дуже уважно стежити за цим музикантом, а також пропонують різноманітні способи, якими можна вилучити цей камінь. Наприклад, один користувач запропонував використати метод Таноса із фільму "Месники: Війна нескінченності". Зазначимо, що у другій частині Diablo, оригінальний камінь душ було знищено, але демон все одно може повертатися у світ смертних через інших персонажів.