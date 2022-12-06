У новому трейлері, що раптово з'явився на сторінці FromSoftware, повідомляється, що Elden Ring отримає своє перше DLC під назвою Colosseum уже завтра – 7 грудня 2022 року.

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Шанувальники, які вже встигли дослідити кожен закуток останнього проєкту FromSoftware з моменту його релізу на початку цього року, довго розмірковували про те, яким же буде перше DLC.

Офіційний обліковий запис Elden Ring у Твіттері нарешті відчинив завісу цієї таємниці, опублікувавши трейлер DLC Colosseum, яке до того ж вийде вже завтра, 7 грудня.

Оновлення додасть нові кооперативні випробування у яких затьмареним доведеться зійтися в бою як пліч-о-пліч, так і один проти одного. Окрім того, воно міститиме спеціальну арену для PvP. Наразі нічого більше про оновлення не було повідомлено, тому геймерам доведеться з'ясувати все самотужки.

Трейлер DLC Colosseum: відео

Хоча гравці вже можуть брати участь у PvP, використовуючи систему вторгнення в Elden Ring, та отримувати допомогу від інших гравців у складних битвах за допомогою виклику, шанувальники проєкту очікують, що Colosseum додасть абсолютно нове бачення цим елементам ігрового процесу.

Можливо, це перше з кількох доповнень, які отримають шанувальники Elden Ring, адже ходять чутки, що більше DLC буде анонсовано пізніше цього тижня під час The Game Awards 2022. Однак фанатам гри не варто забігати вперед і слід спершу насолодитися всім тим, що зможе запропонувати Colosseum.