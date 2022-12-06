В новом трейлере, внезапно появившемся на странице FromSoftware, сообщается, что Elden Ring получит свое первое DLC под названием Colosseum уже завтра – 7 декабря 2022 года.

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Поклонники, уже успевшие исследовать каждый уголок последнего проекта FromSoftware с момента его релиза в начале этого года, долго размышляли о том, каким же будет первое DLC.

Официальная учетная запись Elden Ring в твиттере наконец-то открыла завесу этой тайны, опубликовав трейлер DLC Colosseum, которое к тому же выйдет уже завтра, 7 декабря.

Обновление добавит новые кооперативные испытания, в которых "погасшим" придется сойтись в бою как бок о бок, так и друг против друга. Кроме того, оно будет содержать специальную арену для PvP. Пока ничего более об обновлении не было сообщено, поэтому геймерам придется выяснить все своими силами.

Трейлер DLC Colosseum: видео

Come forth, warriors, and bask in the glory of the Colosseum.



Prove your worth in various duels and battles, together or on your own in the free Colosseum Update. Coming December 7. #ELDENRING pic.twitter.com/TAq4c0vaG2 — ELDEN RING (@ELDENRING) December 6, 2022

Хотя игроки уже могут участвовать в PvP, используя систему вторжения в Elden Ring, и получать помощь от других игроков в сложных сражениях с помощью вызова, поклонники проекта ожидают, что Colosseum придаст совершенно новое видение этим элементам игрового процесса.

Возможно, это первое из нескольких дополнений, которые получат поклонники Elden Ring, ведь ходят слухи, что больше DLC будет анонсировано позже на этой неделе во время The Game Awards 2022. Однако фанатам игры не стоит забегать вперед и нужно сначала насладиться всем тем, что сможет предложить Colosseum.