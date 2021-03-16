У Rockstar Games прислухалися до порад ентузіаста t0st, який показав метод зменшення часу завантажень у GTA Online. Для гри вже найближчим часом вийде патч, а геймер отримає винагороду.

Напевно, всі геймери "відзначали" тривалі завантаження у відеогрі Grand Theft Auto Online, але розробників це питання майже не цікавило. Щоправда, декілька тижнів тому геймер t0st добряче попрацював та знайшов дієвий метод, яким можна зменшити час завантажень у відеогрі GTA Online.

Детальніше про метод t0st Раніше за розробників: геймер знайшов дієвий спосіб зменшити час завантажень у GTA Online

Якщо коротко, то у версії для PC були серйозні проблеми з оптимізацією, бо при завантаженні гри відбувалося опрацювання чималої кількості зайвих даних. Тобто відеогра проводила багато беззмістовних чи повторних операцій, тому цей процес був такий тривалий у геймерів. А найцікавіше, що з кожним доповненням кількість таких операцій лише зростала, бо додавався новий контент у GTA Online. У t0st вийшло зменшити цей час одразу на 70%, а також він відзначав, що у досвідченого програміста така робота не забере й одного дня.

У Rockstar Games одразу звернули увагу на цю роботу, а також не стали блокувати її та навіть прислухалися до звичайного геймера. Представники компанії відзначили наступне:

Після ретельного розслідування ми можемо підтвердити, що користувач t0st дійсно знайшов ділянки ігрового коду, які можна поліпшити та зменшити час завантаження у версії GTA Online для PC. За результатами досліджень ми внесли деякі зміни, які впровадимо у майбутньому оновленні.

Щоправда, навіть приблизну дату виходу цього патчу розробники не називали. Також поки невідомо, як зменшиться час завантаження у грі після виходу цього оновлення. Метод t0st дуже ефективний, але чи скористаються розробники способом сповна.

Також компанія Rockstar Games вже зв'язалася з ентузіастом та подякувала йому за прекрасну роботу. Варто відзначити, що t0st навіть отримав 10 тисяч доларів у рамках програми "Bug Bounty". Це виняток, бо зазвичай гроші переказують лише за знахідки, які пов'язані з питаннями безпеки.