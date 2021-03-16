В Rockstar Games прислушались к советам энтузиаста t0st, который показал метод уменьшения времени загрузки в GTA Online. Для игры в ближайшее время выйдет патч, а геймер получит вознаграждение.

Наверное, все геймеры "отмечали" длительные загрузки в видеоигре Grand Theft Auto Online, но разработчиков этот вопрос почти не интересовал. Правда, несколько недель назад геймер t0st хорошо поработал и нашел эффективный метод, которым можно уменьшить время загрузки в видеоигре GTA Online.

Подробнее о методе t0st Раньше разработчиков: геймер нашел эффективный способ сократить время загрузки в GTA Online

Если коротко, то в версии для PC были серьезные проблемы с оптимизацией, так как при загрузке игры происходила обработка большого количества лишних данных. То есть видеоигра проводила много бессмысленных или повторных операций, поэтому этот процесс был столь длительным у геймеров. А самое интересное, что с каждым дополнением количество таких операций только росло, потому что добавлялся новый контент в GTA Online. В t0st получилось уменьшить это время сразу на 70%, а также он отмечал, что у опытного программиста такая работа не займет и одного дня.

В Rockstar Games сразу обратили внимание на эту работу, а также не стали блокировать ее и даже прислушались к обычному геймеру. Представители компании отметили следующее:

После тщательного расследования мы можем подтвердить, что пользователь t0st действительно нашел участки игрового кода, которые можно улучшить и уменьшить время загрузки в версии GTA Online для PC. По результатам исследований мы внесли некоторые изменения, которые внедрим в будущем обновлении.

Правда, даже приблизительную дату выхода этого патча разработчики не называли. Также пока неизвестно, как уменьшится время загрузки в игре после выхода этого обновления. Метод t0st очень эффективный, но воспользуются ли разработчики способом сполна.

Также компания Rockstar Games уже связалась с энтузиастом и поблагодарила его за прекрасную работу. Стоит отметить, что t0st даже получил 10 тысяч долларов в рамках программы "Bug Bounty". Это исключение, потому что обычно деньги переводят только за находки, связанные с вопросами безопасности.