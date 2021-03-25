IO Interactive, які й раніше повідомляли, що на Hitman 3 чекає багато додаткового контенту, анонсували серію з семи невеликих DLC з доволі біблійною тематикою. Детальніше – у матеріалі.

Компанія IO Interactive неодноразово розповідала про роботу над платним додатковим контентом для хітової Hitman 3. Нещодавно було анонсовано серію з семи невеликих DLC, об'єднаних однією темою, що є невіднятною частиною Біблії.

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Отож, нове доповнення, що складатиметься з 7 невеликих DLC, які будуть виходити поступово, отримало назву "Seven Deadly Sins" (Сім смертних гріхів). Не складно здогадатися, чому буде присвячене.

Проте схоже на те, що нічого глобального, на кшталт нових локацій, очікувати не слід – кожне DLC буде репрезентувати певний гріх та запропонує унікальний контракт, костюм і як мінімум один предмет, навіяний якимось із гріхів. Перше DLC серії, під назвою "Greed" (Жадібність) вийде 30 березня та подарує агенту 47 новий елегантний костюм, вишитий золотом, тематичну монетку та тростину.

Офіційний трейлер DLC Seven Deadly Sins

Прийміть нові виклики, відкрийте унікальні нагороди та дізнайтеся, чи зможете ви протистояти всім семи смертним гріхам, – йдеться в анонсі від EpicGames Store.

Аристократична тростина агента 47 / зображення epicgames

У мережі вже ширяться жарти про те, чому DLC присвячене саме цьому гріху стало першим у списку, адже "Seven Deadly Sins" не тільки будуть платними, а ще й коштуватимуть доволі дорого. Маленькі доповнення будуть продаватися як окремо ($ 4.99/€ 4.99 за штуку), так і в комплекті ($ 29.99/€ 29.99).

Крім того, розробники запевнили, що Hitman 3 продовжить отримувати безкоштовні оновлення.