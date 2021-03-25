IO Interactive, которые и ранее сообщали, что на Hitman 3 ждет много дополнительного контента, анонсировали серию из семи небольших DLC с довольно библейской тематикой. Подробнее – в материале.

Компания IO Interactive неоднократно рассказывала о работе над платным дополнительным контентом для хитовой Hitman 3. Недавно была анонсирована серия из семи небольших DLC, объединенных одной темой, которая является неотъемлемой частью Библии.

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Итак, новое дополнение, состоящее из 7 небольших DLC, которые будут выходить постепенно, получило название "Seven Deadly Sins" (Семь смертных грехов). Несложно догадаться, чему оно будет посвящено.

Однако похоже на то, что ничего глобального, вроде новых локаций, ожидать не стоит – каждое DLC будет представлять определенный грех и предложит уникальный контракт, костюм и как минимум один предмет, навеянный каким-то из грехов. Первое DLC серии, под названием "Greed" (Жадность) выйдет 30 марта и подарит агенту 47 новый элегантный костюм, вышитый золотом, тематическую монетку и трость.

Официальный трейлер DLC Seven Deadly Sins

Примите новые вызовы, откройте уникальные награды и узнайте, сможете ли вы противостоять всем семи смертным грехам, – говорится в анонсе от EpicGames Store.

Аристократическая трость агента 47 / изображение epicgames

В сети уже вовсю распространяются шутки о том, почему DLC посвященное именно этому греху стало первым в списке, ведь "Seven Deadly Sins" не только будут платными, но и довольно дорогими. Маленькие дополнения будут продаваться как отдельно ($ 4.99 / € 4.99 за штуку), так и в комплекте ($ 29.99 / € 29.99).

Кроме того, разработчики заверили, что Hitman 3 продолжит получать бесплатные обновления.