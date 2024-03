Ні, мова не йде про повноцінне DLC. Avalanche Software не розкрила деталей про майбутнє оновлення, але дала одну невелику деталь, а також назвала приблизну дату.

Як це буде

Перш за все, компанія каже, що це буде безплатне оновлення з функціями, які розробники готують для того, щоб "висловити вдячність гравцям" за теплий прийом гри. Таке м'яке й розмите формулювання натякає, що це буде щось невелике, більше схоже на велкодку, щоб просто порадувати фанатів. Цілком можливо, що на нас чекають кілька нових ексклюзивних предметів, нові тварини для польотів або нові заклинання.

"Привіт усім! Ми дуже раді, що ви з нетерпінням чекаєте на безплатне оновлення до Hogwarts Legacy цього літа. Нам подобається бачити всі здогадки та сподівання щодо того, що буде в цьому оновленні, і хоча ми ще не готові говорити про це, я хочу поділитися деякими очікуваннями щодо того, над чим ми працюємо. Наше початкове формулювання "додаткові оновлення та функції для гри" було дуже навмисним. Це оновлення — невеликий спосіб висловити вдячність нашим гравцям за чудовий прийом гри", – написав Чендлер Вуд, менеджер зі зв'язків зі спільнотою в Avalanche Software.

Нагадаємо, у лютому грі Hogwarts Legacy виповнився рівно рік. Розробники випустили до цієї нагоди вітальну публікацію, а також натякнула, що готують якесь оновлення. Ексклюзивний контент буде доступний для PlayStation для інших платформ.

Hogwarts Legacy стала найбільш продаваною грою 2023 року, випередивши The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. У січні Warner повідомила, що було продано 24 мільйони копій.