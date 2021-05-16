Всесвіт Mass Effect рясніє величезною кількістю надзвичайно цікавих персонажів. Оскільки це космічна епопея, то у ній присутні не лише люди, а й представники іншопланетних рас – з деякими вам доводиться воювати, з деякими навпаки товаришувати, а з зовсім невеликою кількістю, керуючи Шепардом, й узагалі можна заводити романтичні стосунки.

Перш ніж купувати Критики в захваті, геймери розгублені: що не так з Mass Effect Legendary Edition

Tалі'Зора – один з головних персонажів трилогії Mass Effect, якого гравець може взяти до себе в загін у якості компаньйона, а у разі гри за Шепарда чоловічої статі навіть розпочати з нею роман. Талі – кваріанка і як і інші представники її раси (через алергію), протягом усієї трилогії вона вимушена носити захисну маску, що приховує її обличчя. Попри це для багатьох фанатів франшизи саме дівчина-загадка стала одним з найулюбленіших персонажів та "опцій" для романтичних стосунків.

Tалі'Зора у Mass Effect 2 / зображення screenrant.com

Ті хто обрав саме Зору центром своїх романтичних інтересів в грі знають, що одного разу гравцеві все-таки дають можливість побачити лице загадкової кваріанки. У третій частині, ближче до кінця гри фотографія дівчини з'являється у каюті Шепарда.

Фото Tалі'Зори в оригіналі / зображення dtf

В оригіналі у якості основи для зовнішності Талі, розробники з BioWare взяли стокову фотографію моделі Хаммаси Кохістані, якій за допомогою графічних редакторів надали кваріанських особливостей.

Кохістані та її перероблене фото / зображення з Twitter

Через дев'ять років після виходу Mass Effect 3, у Legendary Edition BioWare замінили "фотошопне" зображення новим, унікальним витвором розробників. Зараз на фотографії Талі зображена у своєму класичному вбранні, але зі знятим козирком маски, що відкриває її білі очі та більш схожий на людський колір обличчя. Переважна більшість фанатів гри досить тепло зустріла це "нововведення", відмітивши, що така Талі подобається їм куди більше, ніж в оригіналі.

Новий вигляд Tалі'Зори у Mass Effect: Legendary Edition / зображення playground

Mass Effect: Legendary Edition вийшла всього лише кілька днів тому, але гравці вже знаходять тонкі зміни, про які BioWare не повідомляли. Сподіватимемося, що в грі залишилося ще багато таких приємних дрібниць і це трохи згладить технічні та інші недоліки Legendary Edition.