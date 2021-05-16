Вселенная Mass Effect пестреет огромным количеством интереснейших персонажей. Поскольку это космическая эпопея, то в ней присутствуют не только люди, но и представители инопланетных рас – с некоторыми вам приходится воевать с некоторыми наоборот дружить, а с совсем небольшим количеством, управляя Шепардом, и вообще можно заводить романтические отношения.

Прежде чем покупать Критики в восторге, геймеры в недоумении: что не так с Mass Effect Legendary Edition

Tали'Зора – один из главных персонажей трилогии Mass Effect, которого игрок может взять к себе в отряд в качестве компаньона, а в случае игры за Шепарда мужского пола даже начать с ней роман. Тали – кварианка и, как и другие представители ее расы (из-за аллергии), в течение всей трилогии она вынуждена носить защитную маску, скрывающую ее лицо. Несмотря на это для многих фанатов франшизы именно девушка-загадка стала одним из самых любимых персонажей и "опций" для романтических отношений.

Tали'Зора в Mass Effect 2 / изображение screenrant.com

Те кто выбрал именно Зору центром своих романтических интересов в игре знают, что однажды игроку все же дают возможность увидеть лицо загадочной кварианки. В третьей части, ближе к концу игры фотография девушки появляется в каюте Шепарда.

Фото Tали'Зоры в оригинале / изображение dtf

В оригинале в качестве основы для внешности Тали, разработчики из BioWare взяли стоковую фотографию модели Хаммасы Кохистани, которой с помощью графических редакторов добавили кварианских особенностей.

Кохистани и ее переделанное фото / изображение из Twitter

Через девять лет после выхода Mass Effect 3, в Legendary Edition BioWare заменили "фотошопное" изображение новым, уникальным произведением разработчиков. Сейчас на фотографии Тали изображена в своем классическом наряде, но со снятым козырьком маски, открывающим ее белые глаза и более похожий на человеческий цвет лица. Подавляющее большинство фанатов игры довольно тепло встретило это "нововведение", заметив, что такая Тали нравится им куда больше, чем в оригинале.

Новый вид Tали'Зоры у Mass Effect: Legendary Edition / изображение playground

Mass Effect: Legendary Edition вышла всего лишь пару дней назад, но игроки уже находят тонкие изменения, о которых BioWare не сообщали. Будем надеяться, что в игре осталось еще много таких приятных мелочей и это немного сгладит технические и другие недостатки Legendary Edition.