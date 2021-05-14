Mass Effect – одна из самых успешных и запоминающихся фантастических франшиз в мире видеоигр. Даже несмотря на противоречивую концовку, которая не пришлась по вкусу большинству геймеров, проект сохранил огромную фан-базу, с радостью встретившую весть о предстоящем ремастере. Стоило ли ожидание того, что мы получили и стоит ли игра тех средств, которые за нее просят? Попробуем разобраться.

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Чего ожидали фанаты?

Финал Mass Effect в оригинале / изображение screenrant.com

Мечты фанатов серии о ремастере содержали в себе не только надежды на существенное улучшение графической составляющей, хотя, конечно, это было одним из главных ожиданий. Многие надеялись на то, что разработчики все же внесут изменения в концовку финальной 3 части, однако этого не произошло.

Главный сценарист 2 и 3 частей Мак Уолтерс в интервью cnet.com объяснил почему разработчики решили оставить каноническими концовки из DLC Extended Cut. По его словам, он и команда надеются на то, что время, прошедшее с момента выхода Mass Effect 3 в далеком 2012 году и возможность пройти трилогию как единое целое, заставят геймеров "переосмыслить" их отношение к противоречивому финалу, такого же мнения и директор по работе над окружением серии Кевин Мик.

Что же изменили?

Оригинал – ремастер / изображение playground

Прежде всего – графику. Наибольшая работа была проведена над первой частью серии, которая получила новые текстуры, освещение и модели персонажей. Одним из главных "нововведений" стала поддержка 4K и 60 fps на консолях, ведь оригинал поддерживал только 30 кадров в секунду. Вторая и третья части же получили минимум визуальных изменений.

Интерфейс в оригинале и ремастере / изображение playground

Что касается геймплея, то кроме изменения ракурсов камеры крупнейшие вмешательства опять же коснулись первой части. Интерфейс сделали более похожим на следующие игры серии, убрали "дрожание" снайперской винтовки, что делало пользование ней практически невозможным и упростили вождение наземного транспорта (знаменитых Мако). Кроме того, во всех трех частях увеличили точность всего оружия, уменьшили его "кулдаун" и добавили больше точек сохранения игры.

Что говорят критики?

Оригинал – ремастер / изображение playground

На момент написания материала (14 мая 2021) на агрегаторе отзывов metacritic средний балл игры составляет 91/100 на XBOX One и 86/100 на PC. Эксперты в один голос утверждают, что это "один из лучших ремастеров в истории".

Mass Effect Legendary Edition – это сбывшаяся фанатская мечта. Поскольку все три игры и почти все их DLC включены в один обновленный пакет, здесь просто не о чем больше просить, кроме полного ремейка, – утверждает Attack of the Fanboy в своем отзыве.

В общем имеющиеся оценки от изданий выглядят следующим образом:

Press Start Australia – 9.5/10 (Xbox One)

SomosXboxMay – 9,2/10 (Xbox One)

Vandal – 9/10(Xbox One)

Hobby ConsolasMay – 8,9/10

(Xbox One) GAMES.CHM – 8,8/10

(Xbox One) GameGrin – 10/10 (PC)

The Games Machine – 8,7/10 (PC)

Millenium – 8,5/10 (PC)

Stevivor – 8,5/10 (PC)

SpazioGames – 7,5/10 (PC)

Attack of the Fanboy – 10/10 (PlayStation 4)

Однако разделяют геймеры восторг критиков? Похоже, что нет. Современная видеоигровая журналистика не раз "садилась в лужу", восхваляя проекты сомнительного качества. Можно вспомнить хотя бы первые восторженные отзывы критиков на Cyberpunk 2077. Попробуем объяснить вам свою позицию.

Что не так с Mass Effect Legendary Edition?

Графика

Оригинальный Mass Effect 2 и ремастер / изображение playground

И опять же, прежде всего – графика. Нехитрым путем сравнения скриншотов или даже видео из оригинала и ремастера, можно заметить, что 2 и 3 части в ремастере выглядят почти так же, как и в оригинале. Существенные улучшения не то что трудно заметить – их просто нет, а те что есть с легкостью достигались нехитрым путем установления пользовательских модов для оригинала. Где-то добавили зелени, убрали "синий фильтр", осветили гамму ииии.... похоже на этом все.

Оригинальный Mass Effect 3 и ремастер / изображение playground

Первая же часть, по нашему скромному мнению, стала выглядеть даже хуже. Да, текстуры подтянутые и иногда выглядят действительно лучше, но это редкие случаи, а общая композиция потеряла определенный шарм почти повсеместно.

Оригинал – ремастер / изображение playground

Низкое количество полигонов на некоторых текстурах решили вообще просто на просто "скрыть" уменьшением FOV и изменением глубины резкости с размытием дальних объектов.

Оригинал – ремастер / изображение playground

Огромные вопросы вызывает освещение, особенно в сценах с диалогами. Оно выглядит настолько неестественно, что кажется будто у героев берут интервью и светят в лицо софитами.

Оригинал – ремастер / изображение playground

Кстати о лицах: новые модели персонажей вызывают больше вопросов, чем что-либо из ремастера. Такое впечатление, что они умудрились сломать анимации лиц, что особенно заметно на видео.

Сравнение графики первой части в оригинале и ремастере

Ну а вот это выражение лица Шепарда 100% станет новым геймерским мемом на долгое время.

Оригинал – ремастер / изображение playground

Геймплей

Выше мы писали о том, что была существенно увеличена точность оружия и добавлено больше мест для сейвов. Почему это недостатки? По той причине, что Mass Effect – это RPG. В оригинале для того, чтобы метко стрелять из определенного оружия игроку приходилось прокачивать его "ветку" тратя на это очки опыта, сейчас же такой необходимости попросту не будет, ведь даже при нулевом уровне навыков Шепард точно стреляет из чего только можно, тогда какой смысл тратить время на создание определенного "билда"? Это существенно нивелирует прокачку как таковую и, похоже, что многие игроки будут пользоваться способностью автоматически распределять очки опыта.

Оригинал – ремастер / изображение playground

Увеличение количества мест для сохранений трудно назвать недостатком, однако позвольте проявить немного недовольства и этим нововведением. Игры часто запоминаются игрокам именно благодаря сложностям. Когда ты не можешь пройти тот или иной уровень иногда даже несколько часов, а потом все же его преодолеваешь – это невероятное удовольствие и точно оставляет воспоминания. Увеличение точек для сейвов – делает игру проще, что не является недостатком само по себе, однако, что мешало разработчикам дать выбор игрокам хотят ли они включить такое нововведение внутри самой игры, а не вводить его "по умолчанию"?

Цена

Даже Шепард в шоке / коллаж games24

Ну и самое сладкое мы оставили на десерт. Стоимость Mass Effect Legendary Edition – 65 долларов (1799 гривен) и никаких скидок для владельцев оригинальной трилогии. Пока оставим это без комментариев.

Итог

Оригинал – ремастер / изображение playground

Итак, извините, но здесь я добавлю немного эмоций. Mass Effect – одна из моих самых любимых франшиз. Я всегда буду помнить как с нетерпением ждал выхода третьей, заключительной части и то, какую бурю эмоций, прямо скажем не слишком положительных, тогда вызвала у меня концовка серии. История капитана Шепарда навсегда осталась в сердцах миллионов геймеров и, похоже, этим решили нагло воспользоваться.

Оригинал – ремастер / изображение playground

Отмечу, что это мое мнение и вы имеете право с ним не соглашаться, но этот "ремастер" отнюдь не стоит своих денег. Обещанная улучшенная графика – на уровне бесплатных модов, которые кстати были взяты разработчиками за основу, о чем те сами рассказали в ряде интервью. Умельцы, которые трудились над модификациями не получили за свою работу ничего. К примеру в обновление The Witcher 3: Wild Hunt официально добавили фанатские моды, а их создатели получили за это деньги от CD Projekt.

Оригинал – ремастер / изображение gamespot.com

ЕА и BioWare же пытаются продать нам те же игры, только теперь по сути со встроенными фанатскими модами, накрученной яркостью, вырезанными ракурсами, сломанными анимациями лиц и испорченной атмосферой. Стоит ли ваша ностальгия 1799 гривен? Решать, конечно, вам, но мы не можем с чистым сердцем рекомендовать этот "ремастер".

Оригинал – ремастер / изображение gamespot.com