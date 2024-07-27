Нова частина відомої RPG планується до релізу вже восени, тому розробники розповідають публіці все більше деталей про майбутній проєкт.

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Ніяких "танців" з лаунчерами

Dragon Age: The Veilguard була офіційно представлена ​​видовищним трейлером ще в червні, але відгуки геймерів на побачене були дуже неоднозначними.

Хоча багато фанатів були в захваті від повернення культової серії BioWare, знайшлося чимало й тих, хто засмутився через різку зміну художнього стилю Dragon Age.

Трейлер The Veilguard – дивитися відео

Попри такий розкол спільноти, розробники наполегливо працюють над тим аби зацікавити якомога більше геймерів до релізу проєкту.

25 липня на офіційній сторінці серії у соцмережі X (колишній твітер) з'явився допис, який безумовно потішить усіх фанатів DA на ПК.

BioWare повідомили, що, окрім того, що гра отримає верифікацію на портативній платформі Steam Deck, для запуску проєкту через Steam не потрібно буде використання стороннього лаунчера EA App.

Ця новина не має мінусів, адже жодному геймерові не подобається, коли для гри необхідно запустити більше ніж 1 застосунок.