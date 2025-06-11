За словами Смекта́ли, Dying Light: The Beast покликаний відповісти на критику, яку отримала друга частина серії. Попри комерційний успіх, Dying Light 2 розчарував хардкорну аудиторію – фанати вважають, що гра втратила особливу атмосферу оригіналу: загрозу, напругу, жах і "гостроту", розповідає 24 Канал.

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У новому проєкті команда знову орієнтувалася на першу частину, взявши її за основу. Повертається й головний герой – Кайл Крейн, разом із новою мапою, історією та персонажами. За словами Смекта́ли, для розробників це фактично "Dying Light 3".

У грі, можливо, немає революційних нововведень, як від повноцінного продовження з номером у назві, але це повноцінний AAA-проєкт. Дуже насичений,

– прокоментував Смекта́ла, додавши, що завершив проходження за 37 годин.

За сюжетом, Кайл Крейн після 13 років жорстоких експериментів виривається на волю й прагне помсти. Йому допомагатиме мутоване зомбі-ДНК, що дарує героєві звірячу силу.

Прем'єра Dying Light: The Beast відбудеться 22 серпня на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X і S. Пізніше гра вийде також для PS4 та Xbox One.

Під час Summer Game Fest 2025 розробники показали трейлер Dying Light: The Beast із датою релізу та 30-хвилинний геймплей.

Трейлер Dying Light: The Beast – дивіться відео: