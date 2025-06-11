По словам Смекта́лы, Dying Light: The Beast призван ответить на критику, которую получила вторая часть серии. Несмотря на коммерческий успех, Dying Light 2 разочаровал хардкорную аудиторию – фанаты считают, что игра потеряла особую атмосферу оригинала: угрозу, напряжение, ужас и "остроту", рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Ubisoft назвала дату выхода Anno 117: Pax Romana

В новом проекте команда снова ориентировалась на первую часть, взяв ее за основу. Возвращается и главный герой – Кайл Крейн, вместе с новой картой, историей и персонажами. По словам Смекта́лы, для разработчиков это фактически "Dying Light 3".

В игре, возможно, нет революционных нововведений, как от полноценного продолжения с номером в названии, но это полноценный AAA-проект. Очень насыщенный,

– прокомментировал Смекта́ла, добавив, что завершил прохождение за 37 часов.

По сюжету, Кайл Крейн после 13 лет жестоких экспериментов вырывается на свободу и жаждет мести. Ему будет помогать мутировавшее зомби-ДНК, дарующее герою звериную силу.

Премьера Dying Light: The Beast состоится 22 августа на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Позже игра выйдет также для PS4 и Xbox One.

Во время Summer Game Fest 2025 разработчики показали трейлер Dying Light: The Beast с датой релиза и 30-минутный геймплей.

Трейлер Dying Light: The Beast – смотрите видео: