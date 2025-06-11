Розробники Dying Light обіцяють виправити помилки другої частини у грі The Beast
- Dying Light: The Beast розробляється як відповідь на критику другої частини, повертаючись до елементів першої гри.
- Гра вийде 22 серпня на ПК, PS5, Xbox Series X і S, а пізніше для PS4 та Xbox One.
- Головний герой Кайл Крейн повертається з новою історією та можливостями завдяки мутованому зомбі-ДНК.
- Під час Summer Game Fest 2025 було показано трейлер та 30-хвилинний геймплей гри.
Тимон Смекта́ла, керівник серії Dying Light, у розмові з PC Gamer пояснив, чому нова гра Dying Light: The Beast має стати важливою віхою для всієї франшизи. Цей зомбі-екшен із відкритим світом та елементами виживання виріс з ідеї другого сюжетного доповнення до Dying Light 2 Stay Human, яке так і не побачило світ.
За словами Смекта́ли, Dying Light: The Beast покликаний відповісти на критику, яку отримала друга частина серії. Попри комерційний успіх, Dying Light 2 розчарував хардкорну аудиторію – фанати вважають, що гра втратила особливу атмосферу оригіналу: загрозу, напругу, жах і "гостроту", розповідає 24 Канал.
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У новому проєкті команда знову орієнтувалася на першу частину, взявши її за основу. Повертається й головний герой – Кайл Крейн, разом із новою мапою, історією та персонажами. За словами Смекта́ли, для розробників це фактично "Dying Light 3".
У грі, можливо, немає революційних нововведень, як від повноцінного продовження з номером у назві, але це повноцінний AAA-проєкт. Дуже насичений,
– прокоментував Смекта́ла, додавши, що завершив проходження за 37 годин.
За сюжетом, Кайл Крейн після 13 років жорстоких експериментів виривається на волю й прагне помсти. Йому допомагатиме мутоване зомбі-ДНК, що дарує героєві звірячу силу.
Прем'єра Dying Light: The Beast відбудеться 22 серпня на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X і S. Пізніше гра вийде також для PS4 та Xbox One.
Під час Summer Game Fest 2025 розробники показали трейлер Dying Light: The Beast із датою релізу та 30-хвилинний геймплей.
Трейлер Dying Light: The Beast – дивіться відео: