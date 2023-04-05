Розробники Sherlock Holmes The Awakened показали моторошну сцену: гра готова до релізу

Розробники Sherlock Holmes The Awakened з української студії Frogwares опублікували уривок похмурої сцени з гри. Її реліз запланований вже на наступний тиждень.

З наближенням релізу гри розробники продовжують підігрівати до неї інтерес. Тож це вже не перший моторошний трейлер, опублікований за останні тижні.

Читайте також Як грати відповідально: 5 корисних порад для гемблерів

Новий моторошний трейлер Sherlock Holmes

У новому фрагменті Шерлок Холмс і доктор Ватсон опиняються в темній печері з небіжчиком. Перед їхніми очима розгортається моторошна картина.

У ролику геймдизайнери нагадують, що під час передзамовлення геймери отримають три унікальні костюми для Шерлока Холмса.

Гра Sherlock Holmes The Awakened вийде вже 11 квітня на платформах ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One і Nintendo Switch.