С приближением релиза игры разработчики продолжают подогревать к ней интерес. Так что это уже не первый жуткий трейлер, опубликованный за последние недели.

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Новый жуткий трейлер Sherlock Holmes

В новом фрагменте Шерлок Холмс и доктор Ватсон оказываются в темной пещере с покойником. Перед их глазами разворачивается жуткая картина.

В ролике геймдизайнеры напоминают, что во время предзаказа геймеры получат три уникальных костюма для Шерлока Холмса.

Игра Sherlock Holmes The Awakened выйдет уже 11 апреля на платформах ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch.