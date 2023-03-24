Разработчики тоже не упускают возможности подогреть интерес к своему творению еще больше. Так что продолжают публиковать все новые трейлеры предстоящей игры.

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Новый трейлер Sherlock Holmes: The Awakened

Буквально на днях украинская студия Frogwares представила новый трейлер детективной игры Sherlock Holmes: The Awakened, являющейся ремейком и переосмыслением одноименного квеста 2007 года.

В ролике молодой Шерлок Холмс видит сны, в которых появляются древние существа из книг Говарда Лавкрафта. Кроме психоделических видений разработчики показали и геймплейные кадры, в которых герой осматривает места преступлений, взламывает замки, изучает доказательства и пытается вычислить виновников преступлений.

Новый трейлер Sherlock Holmes: смотрите видео

К слову, Sherlock Holmes: The Awakened выйдет 11 апреля на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch. Предзаказ на игру уже открыт.