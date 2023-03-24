Розробники й собі не втрачають можливості підігріти інтерес до свого творіння ще більше. Тож продовжують публікувати все нові трейлери майбутньої гри.

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Новий трейлер Sherlock Holmes: The Awakened

Буквально днями українська студія Frogwares представила новий трейлер детективної гри Sherlock Holmes: The Awakened, яка є ремейком і переосмисленням однойменного квесту 2007 року.

У ролику молодий Шерлок Холмс бачить сни, в яких з'являються стародавні істоти з книг Говарда Лавкрафта. Окрім психоделічних видінь, розробники показали й геймплейні кадри, в яких герой оглядає місця злочинів, зламує замки, вивчає докази та намагається вирахувати винуватців злочинів.

Новий трейлер Sherlock Holmes: дивіться відео

До слова, Sherlock Holmes: The Awakened вийде 11 квітня на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One і Nintendo Switch. Передзамовлення на гру вже відкрито.