Приховані деталі та цікавий натяк: розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 розібрали геймплейний трейлер гри

Студія GSC Game World поділилася новою інформацією про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Цього разу розробники вирішили розібрати геймплейний трейлер гри.

Напевно, майже всі геймери з нетерпінням чекали на показ першого геймплейного трейлера відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Варто відзначити, що розробники не розчарували фанатів, а найцікавіше, що на цьому показі вони не зупинилися.

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Новий щоденник розробників цієї відеогри присвячений саме цьому геймплейному трейлеру. Представники GSC Game World поділилися цікавими деталями, які шанувальники могли не помітити під час перегляду цього відео. Загалом вони опублікували коротке відео (до 5 хвилин), хоча й достатньо інформативне.

Розробники відзначили, що у трейлері був натяк на нову фракцію, щоправда, який саме вони не розповіли. Автори S.T.A.L.K.E.R. 2 хочуть, щоб геймери знайшли його самі. Відомо лише, що цей натяк "засвітився" під час перестрілки з бандитами на хімічному заводі. З цікавого ще варто виділити наступне:

Модифікації на зброю можна буде змінювати на ходу.

Локація з вежею на болотах, яку можна побачити у трейлері, взята з відеогри S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

Артефакт, який знайшов Скіф, називається "Желе", а потрібен він для відновлення витривалості.

Новий детектор отримав назву "Гілка".

Танцюючий чоловік проживає у місті Чорнобиль-2.

Привали біля вогнищ стануть своєрідними "островами безпеки".

Сталкер, якого можна помітити у фіналі, це Сергій Григорович – засновник GSC Game World.

Також розробники розповіли про анімації у грі та показали свою студію для захоплення рухів.

Наостанок варто відзначити, що гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl вийде 28 квітня 2022 року на PC (Steam, EGS, MS Store) та Xbox Series S/X. Ціна на PC стартує від 895 гривень, а на Xbox – 60 доларів.

Останній щоденник розробників гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – відео