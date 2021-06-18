Наверное, почти все геймеры с нетерпением ждали на показ первого геймплейного трейлера видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Стоит отметить, что разработчики не разочаровали фанатов, а самое интересное, что на этом показе они не остановились.

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Новый дневник разработчиков этой видеоигры посвящен именно этому геймплейному трейлеру. Представители GSC Game World поделились интересными деталями, которые поклонники могли не заметить при просмотре этого видео. В целом они опубликовали короткое видео (до 5 минут), хотя и достаточно информативное.

Разработчики отметили, что в трейлере был намек на новую фракцию, правда, какой именно они не рассказали. Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 хотят, чтобы геймеры нашли его сами. Известно лишь, что этот намек "засветился" во время перестрелки с бандитами на химическом заводе. Из интересного еще стоит выделить следующее:

Модификации на оружие можно будет менять на ходу.

Локация с башней на болотах, которую можно увидеть в трейлере, взята из видеоигры S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

Артефакт, который нашел Скиф, называется "Желе", а нужен он для восстановления выносливости.

Новый детектор получил название "Гилка".

Танцующий человек проживает в городе Чернобыль-2.

Привалы у костров станут своеобразными "островами безопасности".

Сталкер, которого можно заметить в финале, это Сергей Григорович – основатель GSC Game World.

Также разработчики рассказали об анимациях в игре и показали свою студию для захвата движений.

Напоследок стоит отметить, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 28 апреля 2022 года на PC (Steam, EGS, MS Store) и Xbox Series S/X. Цена на PC стартует от 895 гривен, а на Xbox – 60 долларов.

Последний дневник разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl – видео