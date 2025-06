Розробники The Alters зіткнулися з критикою через використання ШІ, але пояснили ситуацію

Науково-фантастичний виживач The Alters від польської 11 bit studios, творців This War of Mine і Frostpunk, зіткнувся зі звинуваченням у використанні ШІ під час розробки. Це викликало сильне обурення серед користувачів, однак розробники поспішили пояснити ситуацію.

Річ у тім, що в англійській версії The Alters є ознаки використання генеративного ШІ, хоча на сторінці гри в Steam про це не згадується. Це виявив один з користувачів Reddit – текстури тла Центру керування станцією використовують текст де видно відповідь характерну для ШІ, інформує 24 Канал. Дивіться також Розробник Hitman розповів як туалети в грі зекономили студії величезну кількість грошей Цей внутрішньоігровий запис містить фразу: "Звісно, ось переглянута версія, зосереджена виключно на наукових і астрономічних даних", і саме це виглядає як відповідь чат-бота на запит про уточнення наукового тексту.

Фрагмент текстур з текстом, який піддався критиці / Скриншот EarthlingKira з Reddit Крім того, за даними користувачів соціальних мереж, розробники використовували ШІ для перекладу гри на різні мови, зокрема на португальську (бразильський варіант) і корейську. У бразильській версії, наприклад, залишилася помилкова фраза в одному з діалогів: "Звісно! Текст перекладено на бразильську португальську: "Будь-яка розмова між двома людьми, правда? Тож ми – ". Користувачі розкритикували 11 bit studios за недбале виконання текстової складової The Alters і використання ШІ без належного інформування про цей факт в описі гри на платформах де вона продається. Відповідь розробників на звинувачення 11 bit studios відреагували на критику, опублікувавши заяву, в якій пояснили свій підхід до використання ШІ у розробці The Alters. Ми бачили широкий спектр звинувачень щодо використання ШІ-контенту в The Alters, і вважаємо важливим прояснити нашу позицію та надати більше контексту. Активи, створені за допомогою ШІ, використовувалися виключно як тимчасові чернетки (WIP) під час процесу розробки і в дуже обмеженому обсязі. Наша команда завжди ставила в пріоритет вдумливу, ручну роботу над історією як одну з основ гри,

– йдеться в заяві. Розробники пояснили, що один із графічних дизайнерів використав текст, згенерований ШІ, як тимчасовий заповнювач для графічного активу, який мав бути замінений перед релізом. Через внутрішній недогляд цей текст залишився у фінальній версії гри. Команда провела ретельну перевірку і підтвердила, що це був одиничний випадок, а відповідний актив уже оновлюється. Для прозорості вони надали скріншот, щоб показати, де саме цей текст з’являється в грі, наголосивши, що це має мінімальний вплив на ігровий досвід.

Текст дуже дрібний і під час гри він не помітний / Скриншот The Alters від 11 bits studios Претензії до перекладу також пояснили. Виявилося, що кілька ліцензованих фільмів, які персонажі можуть дивитися в спеціальному модулі на базі, були додані на фінальному етапі розробки. Через брак часу ці відео були перекладені за допомогою ШІ, щоб встигнути до релізу. Розробники зазначили, що завжди планували залучити довірені перекладацькі агенції після релізу для забезпечення якості перекладу, і цей процес уже розпочато. Ці фільми становлять лише 10 тисяч слів із 3,4 мільйона слів тексту гри у всіх мовах, тобто лише 0,3% від загального обсягу. Альтернативою було випустити ці діалоги лише англійською, що, на їхню думку, погіршило б досвід для неангломовних гравців. Зрештою розробники визнали, що це було неправильне рішення, і наголосили, що мали б повідомити гравців про використання ШІ. Натомість у коментарях під чим дописом гравці підтримали розробників вкотре подякувавши за гру та детальні пояснення. Дехто навіть зауважив, що вважає ці випадки настільки незначними, що не варто було навіть звертати на це увагу. Слід додати, що використання штучного інтелекту зокрема і розробці ігор зростає і з кожним релізом воно буде все більш помітним. Саме використання ШІ не є проблемою, якщо воно допомагає розробникам зробити якісний продукт швидше, або ж реалізувати більше функцій. Водночас неприємні помилки можуть зіпсувати враження від гри, хоча навряд чи їх буде більша кількість ніж неприємних технічних моментів, які справді часто псують насолоду від довгоочікуваного релізу.