Разработчики The Alters столкнулись с критикой из-за использования ИИ, но объяснили ситуацию

Научно-фантастический выживальщик The Alters от польской 11 bit studios, создателей This War of Mine и Frostpunk, столкнулся с обвинением в использовании ИИ во время разработки. Это вызвало сильное возмущение среди пользователей, однако разработчики поспешили объяснить ситуацию.

Дело в том, что в английской версии The Alters есть признаки использования генеративного ИИ, хотя на странице игры в Steam об этом не упоминается. Это обнаружил один из пользователей Reddit – текстуры фона Центра управления станцией используют текст где видно ответ характерный для ИИ, информирует 24 Канал. Смотрите также Разработчик Hitman рассказал как туалеты в игре сэкономили студии огромное количество денег Эта внутриигровая запись содержит фразу: "Конечно, вот просмотренная версия, сосредоточена исключительно на научных и астрономических данных", и именно это выглядит как ответ чат-бота на запрос об уточнении научного текста.

Фрагмент текстур с текстом, который подвергся критике / Скриншот EarthlingKira с Reddit Кроме того, по данным пользователей социальных сетей, разработчики использовали ИИ для перевода игры на разные языки, в частности на португальский (бразильский вариант) и корейский. В бразильской версии, например, осталась ошибочная фраза в одном из диалогов: "Конечно! Текст переведен на бразильский португальский: "Любой разговор между двумя людьми, правда? Так что мы – ". Пользователи раскритиковали 11 bit studios за небрежное выполнение текстовой составляющей The Alters и использование ИИ без надлежащего информирования об этом факте в описании игры на платформах где она продается. Ответ разработчиков на обвинения 11 bit studios отреагировали на критику, опубликовав заявление, в котором объяснили свой подход к использованию ИИ в разработке The Alters. Мы видели широкий спектр обвинений относительно использования ИИ-контента в The Alters, и считаем важным прояснить нашу позицию и предоставить больше контекста. Активы, созданные с помощью ИИ, использовались исключительно как временные черновики (WIP) во время процесса разработки и в очень ограниченном объеме. Наша команда всегда ставила в приоритет вдумчивую, ручную работу над историей как одну из основ игры,

– говорится в заявлении. Разработчики объяснили, что один из графических дизайнеров использовал текст, сгенерированный ИИ, как временный заполнитель для графического актива, который должен был быть заменен перед релизом. Из-за внутреннего недосмотра этот текст остался в финальной версии игры. Команда провела тщательную проверку и подтвердила, что это был единичный случай, а соответствующий актив уже обновляется. Для прозрачности они предоставили скриншот, чтобы показать, где именно этот текст появляется в игре, отметив, что это имеет минимальное влияние на игровой опыт.

Текст очень мелкий и во время игры он не заметен / Скриншот The Alters от 11 bits studios Претензии к переводу также объяснили. Оказалось, что несколько лицензированных фильмов, которые персонажи могут смотреть в специальном модуле на базе, были добавлены на финальном этапе разработки. Из-за нехватки времени эти видео были переведены с помощью ИИ, чтобы успеть к релизу. Разработчики отметили, что всегда планировали привлечь доверенные переводческие агентства после релиза для обеспечения качества перевода, и этот процесс уже начат. Эти фильмы составляют лишь 10 тысяч слов из 3,4 миллиона слов текста игры во всех языках, то есть лишь 0,3% от общего объема. Альтернативой было выпустить эти диалоги только на английском, что, по их мнению, ухудшило бы опыт для неанглоязычных игроков. В конце концов разработчики признали, что это было неправильное решение, и отметили, что должны были бы сообщить игрокам об использовании ИИ. Зато в комментариях под чем сообщением игроки поддержали разработчиков в очередной раз поблагодарив за игру и подробные объяснения. Некоторые даже заметил, что считает эти случаи настолько незначительными, что не стоило даже обращать на это внимание. Следует добавить, что использование искусственного интеллекта в частности и разработке игр растет и с каждым релизом оно будет все более заметным. Само использование ИИ не является проблемой, если оно помогает разработчикам сделать качественный продукт быстрее, или реализовать больше функций. В то же время неприятные ошибки могут испортить впечатление от игры, хотя вряд ли их будет большее количество чем неприятных технических моментов, которые действительно часто портят наслаждение от долгожданного релиза.