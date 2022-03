Про це польські розробники зі студії 11 bit studios розповіли на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Також до своєї нової заяви вони додали красномовний хештег "#FuckTheWar".

Польські розробники підтримують українців

Варто відзначити, що представники 11 bit studios одними з перших підтримали українців та засудили російську агресію. Ще тиждень тому вони опублікували відповідне повідомлення, в якому також йшлося про те, що вони планують передати частину своїх доходів українському Червоному Хресту.

Розробники з 11 bit studios вирішили, що відправлять цій статусній організації всі прибутки, які вони отримають від продажів антивоєнної гри This War of Mine та різноманітних доповнень до неї (на всіх платформах). Додамо, що йдеться лише про ті гроші, які вони заробили за останній тиждень.

Варто відзначити, що за цей час представники 11 bit studios зібрали солідну суму – 700 тисяч доларів. А особливо якщо врахувати той факт, що йдеться про відеогру, яка офіційно вийшла ще в листопаді 2014 року. Усі ці гроші вони вже відправили вищезгаданій організації, яка допомагає українцям, що постраждали від російської агресії.

Заява розробників 11 bit studios / Фото з фейсбуку

