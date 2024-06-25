Що показали в грі

Мова йде про катастрофу космічного шаттла "Челленджер", яка сталася, коли корабель на самому початку місії STS-51L зруйнувався внаслідок вибуху зовнішнього паливного бака на 73-й секунді польоту. Це призвело до загибелі всіх 7 членів екіпажу, що перебували на борту, включно зі шкільним учителем.

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Випущена у 2013 році, War Thunder – це бойова MMO для консолей та ПК з цифровими моделями реальних літаків, танків і бойових кораблів, з якими гравці беруть участь у масштабних конфліктах, використовуючи свої улюблені транспортні засоби. З моменту виходу гри більше десяти років тому, Gaijin Entertainment продовжує оновлювати та розширювати онлайн-симулятор війни, додаючи більше техніки та режимів.

З кожним новим патчем Gaijin додає нові ілюстрації до екрану завантаження. Зазвичай це не викликає жодних проблем. Однак в останньому оновленні було додано ілюстрацію, на якій зображено реальний вибух, що забрав життя сімох астронавтів.

22 червня деякі гравці помітили, що великий вибух на задньому плані нової ілюстрації War Thunder виглядав ідентично до вибуху шатла "Челленджер". Невдовзі після того, як фанати вперше помітили цю помилку, Gaijin Entertainment перепросила за неї.



Екран завантаження, на який потрапив реальний вибух / Фото Gaijin Entertainment / abacs21

Розробники швидко відповіли на повідомлення, яке вперше з'явилося на Reddit:

Привіт, хлопці. Будь ласка, прийміть наші вибачення за це. Картинка була частиною довідкового пакета з повітряного вибуху, який використовували наші художники, і контекст був втрачений,

– написали представники Gaijin Entertainment.

Вони додали, що ілюстрація буде змінена найближчим часом і компанія "подбає про те, щоб це більше не повторилося".