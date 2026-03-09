Розробників Battlefield 6 скорочують, попри успіх гри

Комерційний успіх Battlefield 6 не врятував студію і частину розробників шутера скоротили. Звільнення торкнулися одразу кількох студій, які працюють над франшизою Battlefield.

У Electronic Arts "оптимізацію штату" пояснили внутрішньою реорганізацією команд, що займаються підтримкою шутера після релізу, зазначає IGN.

Чому EA звільняє розробників Battlefield 6, якщо гра була успішною?

Успіх гри не завжди гарантує стабільність для тих, хто її створював. Звільнення торкнулися кількох студій, що входять до об'єднання Battlefield Studios. Мовиться про DICE, Criterion, Ripple Effect та Motive Studios – команди, які спільно розробляли та підтримують нову частину популярної серії.

Скільки саме співробітників втратили роботу, наразі не повідомляється. Наразі EA змінює структуру розробки та підтримки гри вже після її виходу.

Попри скорочення, усі чотири студії продовжать роботу. Проте звільнення зачепили окремі підрозділи та офіси в кожній із цих команд. Редакція IGN звернулася до Electronic Arts із запитом щодо деталей ситуації та масштабу скорочень, однак точні цифри поки не розголошуються.

У самій компанії, як повідомляє PCGamer, наголошують: ці кадрові рішення не пов'язані з майбутніми змінами у статусі Electronic Arts.

Раніше ми повідомляли, що видавця планують перевести у приватну власність – EA купили інвестори з Саудівської Аравії. Покупцем виступив консорціум інвесторів, до якого входять Silver Lake, Affinity Partners, а угоду закриють у першому кварталі 2027 фінансового року – тобто в період з квітня по червень.

Загальна сума угоди становить близько 55 мільярдів доларів. Водночас вона призведе до появи у EA боргу приблизно на 20 мільярдів доларів і значної залежності компанії від інвестицій PIF.

Battlefield 6 вийшла 10 жовтня на PC (Steam, Epic Games Store та EA App), PlayStation 5 і Xbox Series X/S. Хоча в Steam відгуки користувачів залишаються "змішаними", старт гри став рекордним для всієї серії Battlefield. Ба більше, за підсумками 2025 року Battlefield 6 стала найбільш продаваною грою у США.