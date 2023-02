The Day Before не перестає розчаровувати геймерів, попутно показуючи справжнє обличчя російського ігропрому.

Цікаво Війна в Україні, COVID-19 і теракт 11 вересня – добірка відеоігор, що передбачили майбутнє

Ще не встигли вщухнути дебати на рахунок того чи існує гра від якутської студії Fntastic узагалі, а вже розгорається новий скандал.

Пильний геймер, під нікнеймом Chroma, помітив, що кінематографічна частина першого геймплейного трейлера проєкту виглядає майже ідентично до трейлера режиму Zombies для Call of Duty: Black Ops Cold War.

Аби підкріпити власні слова доказами, Chroma навіть змонтував відео у якому синхронізував обидва ролики, показуючи покадрове копіювання.

Трейлер The Day Before копіює Call of Duty: відео

Далі більше, адже виявилося, що не лише цей трейлер The Day Before "копіює" іншу гру.

Слідом за Call of Duty у різноманітних роликах творіння Fntastic знайшли кадри із таких проєктів як The Last of Us, Division, Snow Runner та Resident Evil.

Кадри з роликів The Day Before та їхні оригінали / зображення з твітеру

Звісно ж, знайшлися користувачі, які стали на захист розробників, заявляючи, що це все референси або ж посилання на популярні відеоігри, однак чи схожі ці версії на правду? Нам видається, що ні.

Трейлер The Day Before копіює The Last of Us: відео

Скоріше за все українські геймери будуть зовсім не здивовані подібною знахідкою в роботі російської компанії, однак сподіваємося, що це застереже якомога більше іноземців від покупки кінцевого продукту.

Звісно, за умови що гра таки існує і коли-небудь все ж вийде.