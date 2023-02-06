The Day Before не перестає розчаровувати геймерів, попутно показуючи справжнє обличчя російського ігропрому.
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Ще не встигли вщухнути дебати на рахунок того чи існує гра від якутської студії Fntastic узагалі, а вже розгорається новий скандал.
Пильний геймер, під нікнеймом Chroma, помітив, що кінематографічна частина першого геймплейного трейлера проєкту виглядає майже ідентично до трейлера режиму Zombies для Call of Duty: Black Ops Cold War.
Аби підкріпити власні слова доказами, Chroma навіть змонтував відео у якому синхронізував обидва ролики, показуючи покадрове копіювання.
Трейлер The Day Before копіює Call of Duty: відео
Далі більше, адже виявилося, що не лише цей трейлер The Day Before "копіює" іншу гру.
Слідом за Call of Duty у різноманітних роликах творіння Fntastic знайшли кадри із таких проєктів як The Last of Us, Division, Snow Runner та Resident Evil.
Кадри з роликів The Day Before та їхні оригінали / зображення з твітеру
Звісно ж, знайшлися користувачі, які стали на захист розробників, заявляючи, що це все референси або ж посилання на популярні відеоігри, однак чи схожі ці версії на правду? Нам видається, що ні.
Трейлер The Day Before копіює The Last of Us: відео
Скоріше за все українські геймери будуть зовсім не здивовані подібною знахідкою в роботі російської компанії, однак сподіваємося, що це застереже якомога більше іноземців від покупки кінцевого продукту.
Звісно, за умови що гра таки існує і коли-небудь все ж вийде.