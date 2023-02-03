Така недовіра до гри пов'язана з цілою низкою скандалів, які розгорілися довкола російських розробників. Тож чи справді існує The Day Before – наразі достеменно так і не відомо.

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Скандали довкола The Day Before

Ще після перших оголошень гра The Day Before стала дуже популярною. Можна сказати: вірусною. Тож вона стала однією з найбільш бажаних на Steam.

З цього моменту, як і прийнято в найкращих російських традиціях, почалась лавина скандалів. Сторінка гри в один момент просто зникла з онлайн-магазину ігор.

Російський розробник Fntastic стверджував, що буцімто проблема в назві гри. Тож сторінку довелося видалити "на вимогу приватної особи". Якщо простою мовою: розробники банально "скомуніздили" чужу запатентовану назвку для своєї гри.

Багатьох геймерів не переконав навіть 10-хвилинний геймплейний трейлер. Зокрема, гравці акцентують на дуже малій кількості зомбі, а також на тому, що більшість часу герой просто біжить через незрозуміле середовище.

Підсумовуючи свої доводи, багато геймерів сходяться на думці, що буде справжнім дивом, якщо реліз гри взагалі будь-коли відбудеться.

Не перший скандал Fntastic

Компанія-розробник Fntastic з російської Якутії вже не вперше "відзначилася" протягом своєї роботи над грою The Day Before. Якщо така робота справді триває.

Ще влітку 2022 року компанія запрошувала волонтерів для створення гри. Уявляєте? Набирали людей, які безкоштовно для приватної комерційної компанії створюють проєкт, з якого вона потім зароблятиме гроші. Це так по-російськи, чи не правда?