Такое недоверие к игре связано с целым рядом скандалов, разгоревшихся вокруг российских разработчиков. Так действительно ли существует The Day Before – пока точно так и не известно.

Читайте также Война в Украине, COVID-19 и теракт 11 сентября – подборка видеоигр, предсказавших будущее

Скандалы вокруг The Day Before

Еще после первых объявлений игра The Day Before стала очень популярной. Можно сказать: вирусной. Так что она стала одной из самых желанных на Steam.

С этого момента, как и принято в лучших русских традициях, началась лавина скандалов. Страница игры в один момент просто исчезла из онлайн-магазина игр.

Российский разработчик Fntastic утверждал, что якобы проблема в названии игры. Поэтому страницу пришлось удалить по требованию частного лица. Если на простом языке: разработчики банально "скомуниздили" чужое запатентованное название для своей игры.

Многих геймеров не убедил даже 10-минутный геймплейный трейлер. В частности, игроки акцентируют внимание на очень малом количестве зомби, а также на том, что большинство времени герой просто бежит через непонятную среду.

Подытоживая свои доводы, многие геймеры сходятся во мнении, что будет настоящим чудом, если релиз игры вообще никогда не состоится.

Не первый скандал Fntastic

Компания-разработчик Fntastic из российской Якутии уже не впервые "отличилась" в течение своей работы над игрой The Day Before. Если такая работа действительно есть.

Еще летом 2022 года компания приглашала волонтеров для создания игры. Представляете? Набирали людей, которые бесплатно для частной коммерческой компании создают проект, из которого она будет потом зарабатывать деньги. Это так по-русски, не правда ли?