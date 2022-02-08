Як ви зрозумієте, що на екрані зображено Париж? Досить легко, якщо побачите Ейфелеву вежу на задньому плані. Але що робити, якщо цього не достатньо?

Цікаво Розробник оригінальної Grand Theft Auto розповів як у грі з'явилися танки

Саме таке завдання постало перед Гвен Фрей – однією з розробниць Bioshock Infinite під час роботи над доповненням Burial at Sea.

Зауважте, події цього DLC відбуваються в альтернативній реальності Infinite, де головна героїня гри Елізабет бачить Францію, яку раніше уявляла в дитинстві. Одним із колоритних персонажів локації став "хлопчик з багетом", який витанцьовував з хлібом довкола дошки оголошень.

Геймерська спільнота довго мучилася питанням чи є у цього танцю якийсь продуманий підтекст та навіть вигадала різні теорії у яких пояснювала глибину персонажа, яку хотіли показати розробники.

Персонаж настільки прийшовся до душі геймерам, що на нього навіть роблять косплеї / зображення з твітеру

Нещодавно, гіфка з танцем хлопця стала вірусною у твітері, що викликало бурхливу хвилю нових обговорень та суперечок. Аж ось, з коментарем з'явилася сама розробниця, відповідальна за персонажа і виявилось, що все значно простіше.

Як розповідає Фрей, для посилення атмосфери рівня було прийнято рішення "заселити" його "болванчиками" – персонажами, які робили сцену більш живою, але у яких не було прописано детального штучного інтелекту. Для цього розробниця додала в кадр кілька дітей, а щоб зробити їх більш активними повторно використала старі анімації.

Огляд Паризької сцени у Bioshock Infinite Burial at Sea



Зокрема дівчина повторила танець, що вже зустрічався у грі раніше. Щоправда, після заміни дорослих персонажів на дітей та скорочення анімації, виникли деякі проблеми – ноги хлопчика провалювалися в землю, а руки "болванчиків" проходили одна крізь іншу.

Вирішивши не гаяти час на ігри з налаштуваннями, Фрей просто видалила партнерку хлопчика та дала йому до рук відомий французький хлібобулочний виріб. Результат потішив розробників і вони вирішили залишити цю кумедну деталь в грі.

Це чудова історія, яка показує, наскільки чарівним буває світ відеоігор, адже шанувальники можуть надати власне сакральне значення та сенс навіть тим речам, які насправді до болю прості.