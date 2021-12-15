За двадцять років з часів виходу оригінальної гри, GTA стала, мабуть, найбільш відомою франшизою у світі. Хоча протягом свого існування серія зазнала багато змін, але основа залишилася тією ж – відкритий світ у якому гравці можуть робити буквально все, що їм заманеться. Разом із цим принципом із гри в гру кочували й інші "фішки" проєкту, як от, здавалося б абсурдна для сетингу наявність бойових танків.

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Проте, як виявилося, вони потрапили в гру, можна сказати, волею випадку. Про це, в інтерв'ю порталу GamerHub розповів Стюарт Уотерсон – один із розробників GTA (1997).

На початку кар'єри молодик влаштувався у компанію DMA Design (нині Rockstar North) для роботи над грою "Lemmings 3". Після її виходу у 1994 році студія почала роботу над проєктом під назвою "Race'n'Chase", який у процесі й став першою грою GTA.

Звідки взялася ідея?

Там Уотерсон був відповідальним за проєктування, моделювання та рендеринг 3D транспортних засобів, а також 3D-анімацію персонажів та пішоходів. За словами розробника, першочергово "Race'n'Chase" не планувалася як гра про злочинність. Це мали бути такі собі перегони із різними режимами гри, на кшталт звичайних гонитв, втеч від поліції та дербі на знищення.

Я та Ян Джонсон, новий кодер у команді та мій сусід по квартирі в той час, зациклилися на ідеї, що персонаж буде водієм-втікачем. Саме тоді концепція злочинності як ігрової механіки справді вразила мене, – додає Уотерсон.

Внаслідок цього, як ви вже здогадалися, у грі з'явилася можливість викрасти автомобіль і всі тестери почали тільки цим і займатися, до того ж намагаючись знайти найбільші та найшвидші транспортні засоби. Ось тут і наступив "переломний момент". Уотерсон та Джонсон у розмові жартували про те як було б безглуздо додати в гру танки, адже для цього не було жодних передумов.

Концепти для GTA авторства Уотерсона / зображення gamerhub.co.uk

Плавно від жартів перейшло до реальної ідеї, яка, втім була відкинута керівництвом студії. Але парочці розробників настільки засіла в голові ця думка, що вони вирішили на свій страх і ризик все ж додати танк в гру, нехай і лише як жарт.

Підпільна реалізація

Отож, Уотерсон змоделював корпус та гусениці, покрив їх камуфляжною текстурою та приступив до роботи над практичною реалізацією механіки. По суті, девелопери взяли код звичайного транспортного засобу та розмістили над ним персонажа, якому дозволили при цьому цілитися у різні боки одночасно з рухом.

Потім вони посилили шкоду від пострілів, збільшили вагу і зменшили швидкість автівки. Наклали потрібну текстуру – і вуаля, танк готовий.

Танк у першій GTA / зображення gamerhub.co.uk

Закінчивши роботу, компаньйони таємно додали своє творіння в гру, очікуючи, що незабаром після виходу проєкту отримають "виклик на килим" від начальства. Проте, команда тестувальників дісталася танків першою, адже ті спричиняли дрібний баг.

Попри це, новий транспортний засіб викликав у тестерів щирий захват та здався їм настільки веселим, що вони все ж вмовили керівників залишити бойові машини у грі.

Відтоді танки стали невіднятною частиною серії Grand Theft Auto.