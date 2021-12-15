За двадцать лет со времен выхода оригинальной игры, GTA стала, пожалуй, самой известной франшизой в мире. Хотя в течение своего существования серия претерпела много изменений, но основа осталась той же – открытый мир, в котором игроки могут делать буквально все, что им вздумается. Вместе с этим принципом из игры в игру кочевали и другие "фишки" проекта, как вот, казалось бы абсурдное для сеттинга наличие боевых танков.

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Однако, как оказалось, они попали в игру, можно сказать, по воле случая. Об этом в интервью порталу GamerHub рассказал Стюарт Уотерсон – один из разработчиков GTA (1997).

В начале карьеры мужчина устроился в компанию DMA Design (ныне Rockstar North) для работы над игрой "Lemmings 3". После ее выхода в 1994 году студия начала работу над проектом под названием "Race'n'Chase", который в процессе и стал первой игрой GTA.

Откуда взялась идея?

Там Уотерсон отвечал за проектирование, моделирование и рендеринг 3D транспортных средств, а также 3D-анимацию персонажей и пешеходов. По словам разработчика, сначала "Race'n'Chase" не планировалась как игра о преступности. Это должны быть эдакие гонки с разными режимами игры, вроде обычных гонок, побегов от полиции и дерби на уничтожение.

Я и Ян Джонсон, новый кодер в команде и мой сосед по квартире в то время, зациклились на идее, что персонаж будет беглым водителем. Именно тогда концепция преступности как игровой механики поразила меня, – добавляет Уотерсон.

В результате, как вы уже догадались, в игре появилась возможность угнать автомобиль и все тестеры начали только этим и заниматься, к тому же, пытаясь найти самые большие и быстрые транспортные средства. Вот здесь и наступил "переломный момент". Уотерсон и Джонсон в разговоре шутили о том, как было бы глупо добавить в игру танки, ведь для этого не было никаких предпосылок.

Концепты для GTA авторства Уотерсона / изображение gamerhub.co.uk

Плавно от шуток перешло к реальной идее, которая, впрочем, была отвергнута руководством студии. Но парочке разработчиков настолько запал в душу этот замысел, что они решили на свой страх и риск все же добавить танк в игру, пусть и только как шутку.

Подпольная реализация

Уотерсон смоделировал корпус и гусеницы, покрыл их камуфляжной текстурой и приступил к работе над практической реализацией механики. По сути девелоперы взяли код обычного транспортного средства и разместили над ним персонажа, которому позволили при этом целиться в разные стороны одновременно с движением.

Затем они усилили урон от выстрелов, увеличили вес и снизили скорость автомобиля. Наложили подходящую текстуру – и вуаля, танк готов.

Танк в первой GTA/изображение gamerhub.co.uk

Закончив работу, компаньоны тайно добавили свое творение в игру, ожидая, что вскоре после выхода проекта получат "вызов на ковер" от начальства. Тем не менее команда тестировщиков добралась до танков первой, ведь те стали причиной мелкого бага.

Несмотря на это, новое транспортное средство вызвало у тестеров искренний восторг и показалось им настолько веселым, что они все же уговорили руководителей оставить боевые машины в игре.

С тех пор танки стали неотъемлемой частью серии Grand Theft Auto.